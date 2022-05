Un estudi certifica l’eficàcia del sistema d’eliminació de virus DuctFIT

El Centre de Recerca i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó (CITA), organisme públic de recerca del Govern d’Aragó, ha certificat mitjançant la realització d’un exhaustiu estudi que el sistema DuctFIT d’eliminació de virus millora la conservació d’aliments en nevera de manera substancial, millorant la consistència, acidesa, longevitat, i reduint el minvament d’aquests.

A més, conclou que no té cap efecte negatiu en els aliments i que pot utilitzar-se tant en el magatzematge, el transport i els centres de processament.

L’objectiu inicial de l’estudi era determinar la capacitat descontaminante del dispositiu DuctFit35®, patentat pels espanyols Miguel Garat i Pablo Fernández de CleanAir Spaces, sobre cultius microbians ‘in vitro’, així́ com les superfícies i ambient d’una cambra de conservació d’aliments, i el seu efecte en la qualitat de la carn i productes hortofructícoles frescos.

Entre les conclusions destaquen que el dispositiu empra una tecnologia eficaç per a la reducció significativa de la concentració ambiental de floridures i llevats, així́ com de la concentració d’E. coli, Psudomonas sp., L. monocytogenes i M. fructicola present en superfícies de cambres de conservació per a les quals està dimensionat.

Per tant, relata l’informe del CITA, “es tracta d’un sistema apte per a ser usat en cambres de conservació de productes hortofructícoles, al no causar danys en els productes i mantenir diversos paràmetres de la seva qualitat estables al llarg de l’emmagatzematge”.

El primer mesurament va ser realitzar un estudi de 24 hores ‘in vitro’ en aire de la capacitat inhibitòria del creixement de microorganismes alteradors associats als productes hortofructícoles i microorganismes patògens causants d’intoxicació alimentària. Els resultats van mostrar que el dispositiu DuctFIT va aconseguir reduir els aerobis mesòfils totals un 100% i les floridures i llevats un 99%.

L’experiment assenyala que “el dispositiu DuctFIT aconsegueix una molt alta capacitat bactericida en l’aire de cambres frigorífiques sense produir cap mena de mal als aliments”.

També es va determinaŕ l’eficàcia desinfectant sobre superfícies per a bacteris alteradors (Pseudomonas sp., L. monocytogenes, E. coli) i floridures alteradores (M. fructicola i B. cinerea) i els resultats van ser igualment significatius en l’eliminació de bacteris en superfícies, prop del 100% en tots els casos amb excepció del 90% per a B. Cinerea.

Aquesta certificació del sistema DuctFIT d’eliminació de virus se suma a les de prestigiosos laboratoris i universitats internacionals, i la tecnologia és considerada com l’antiviral més avançada de les quals actualment estan funcionant en el món, ja que s’ha comprovat científicament que aconsegueix eliminar el 99,99% de qualsevol família de virus, inclosos els més resistents i duradors en superfícies.

A més, està avalada per estudis científics com el de l’hospital Universitari Verge de les Neus de Granada, laboratori de bioseguretat nivell P3 de referència del Servei Andalús de Salut, que va comprovar i va concloure que en sis hores el sistema DuctFit va eliminar el 100% del coronavirus, el 99,75% del virus H1N1 i va reduir més d’un 99,99% el enterovirus.

D’altra banda, un estudi del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Madrid. va concloure que el purificador elimina el virus del Covid-19 al 90% en 5 minuts i més del 99% en només 15 minuts d’exposició.