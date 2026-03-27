Un antidiabètic i un compost vegetal són la nova aposta per augmentar l’eficàcia de la reproducció assistida, millorant-ne els tractaments i reduint-ne els avortaments.
Un estudi liderat per la Fundació IVI i IVI RMA Global ha identificat dos fàrmacs ja existents que podrien tractar la infertilitat fins ara de causa desconeguda. Es tracta del treball ‘Genistein and Pioglitazone es Promising Repurposed Drugs to Treat Endometrial Failure Independent of Endometrial Timing’, que ha obtingut el premi President’s Plenary amb aquesta comunicació oral al congrés de la Society for Reproductive Investigation (SRI), celebrat entre el 24 de març i el 24 de març.
Segons expliquen, l’estat de l’endometri és, juntament amb la selecció embrionària, clau per a l’èxit d’un tractament de fertilitat. La fallada endometrial centra diverses línies de recerca en medicina reproductiva, buscant entendre per què no es produeix l’embaràs.
Amb una mostra de 161 dones, els investigadors han descrit quatre tipus d’endometri basant-se en la seva expressió gènica. D’aquests, dos s’han associat a altes taxes d’embaràs, mentre que els altres presenten més risc d’avortament, fins i tot si se’ls transfereixen embrions de bona qualitat.
Davant l’absència de tractaments per a aquestes qüestions, l’equip s’ha donat suport a la intel·ligència artificial i la farmacologia de sistemes que actua mitjançant modelatge de xarxes per detectar medicaments aprovats amb capacitat per corregir les alteracions endometrials que impedeixen l’embaràs. De tots els estudis, se’n seleccionen dos per ser els més eficients i no mostrar efectes secundaris: la genisteïna i la pioglitazona. Tots dos han mostrat efectes positius al laboratori, ajudant que les cèl·lules de l’endometri funcionin millor durant la decidualització, un procés clau perquè l’embaràs passi i progressi.
De mitjana es requereixen de tres a cinc intents per tenir una probabilitat acumulada d’embaràs més gran del 95-98% amb embrions de bona qualitat, en el primer intent de prop d’un 65% amb la conseqüent pèrdua d’embrions pel camí. Ara podem intentar millorar aquestes taxes gràcies a identificar aquests perfils de manera preventiva i tractar-los abans de fer la transferència de l’embrió”, explica la Dra. Patricia Díaz Gimeno, investigadora principal del projecte.
UN CAMÍ MÉS CURT I SEGUR
La personalització dels protocols es posiciona com un benefici clau en aquest estudi per a les pacients, i és que poder identificar a priori com està l’endometri pot portar a optimitzar el transfer i invertir el menor nombre d’embrions disponibles, fet que suposa tenir més probabilitats d’embaràs en el primer intent. Tot i això, Díaz Gimeno afegeix que els resultats “requeririen d’un assaig clínic” per comprovar “amb la major evidència possible” que realment “millora la pràctica clínica habitual”.
L’agilitat per a la seva implantació és un altre dels factors que cal destacar: “Els nostres estudis al laboratori han demostrat que tots dos fàrmacs són capaços d’afavorir la decidualització en cèl·lules d’endometri”, expressa la doctora. La decidualització és un procés en què les cèl·lules endometrials pateixen canvis funcionals i morfològics imprescindibles per afavorir la implantació de l’embrió i el desenvolupament posterior.
Com que els dos compostos ja estan comercialitzats, es coneix àmpliament el seu perfil de seguretat, per la qual cosa poder utilitzar-los per a aquesta nova indicació “podria realitzar-se d’una manera més ràpida, evitant el llarg procés que necessiten els nous fàrmacs per entrar al mercat”.
Díaz Gimeno afegeix que aquests fàrmacs han estat descoberts per revertir molecularment una causa d’infertilitat “desconeguda fins ara”: “Per descobrir-los, s’ha utilitzat una sofisticada aproximació d’anàlisi massiva de dades pionera al camp de la reproducció humana, com és l’aproximació de farmacologia de sistemes i el ‘signature matching’ (realitzat pel primer autor del treball, Antonio Párraga Leo, després d’una estada a la UCSF Universitat de San Francisco CA)”.
L’impacte del l’IMC
La presència d’IVI al Congrés de la SRI ha estat marcada per un altre estudi que relaciona l’efecte de l’Índex de Massa Corporal (IMC) amb el risc de pèrdua gestacional. Segons les dades més recents de l?Institut Nacional d?Estadística (INE), el 40% de la població espanyola pateix excés de pes corporal. Aquest és un problema creixent a tot el món, davant del qual molts països han adoptat mesures per combatre’l.
La fertilitat és un dels factors que es poden veure afectats en dones que estiguin per sobre del seu pes adequat. A més d’haver de recórrer a tractaments de fertilitat amb més freqüència, l’estudi ‘The weight of loss: Obese patients hi ha risk of pregnancy els after euploid frozen embryo transfer’, presentat per IVI RMA a la SRI, reflecteix que el risc de patir una pèrdua gestacional pot augmentar sobre un 18% de mitjana, encara que més en casos d’obesitat greu.
“Aquestes troballes subratllen la importància de personalitzar al màxim els tractaments reproductius per aconseguir altes taxes d’èxit tenint en compte, dins dels antecedents mèdics de la pacient, el seu estil de vida i, en especial, el seu pes corporal. És imprescindible assessorar sobre l’impacte de l’obesitat femenina sobre les complicacions gestacionals, com ara l’avortament anomalies cromosòmiques”, explica el doctor José Bellver, ginecòleg d’IVI València.
L’estudi s’ha realitzat sobre una mostra propera a les 16.000 pacients i se’n desprèn també que les pacients amb obesitat tenien menor probabilitat de nounat en comparació amb les pacients no obeses, amb un risc que augmenta progressivament amb l’increment de l’IMC. Aquestes troballes ressalten la importància d’assessorar sobre l’impacte de l’obesitat en la pèrdua gestacional fins i tot abans de fer una transferència d’embrions euploides.
Uns hàbits de vida saludables poden ser molt positius per a les pacients que fan un tractament de reproducció assistida, tal com explica el doctor Bellver: una dieta equilibrada, hidratació abundant, prescindir d’alcohol i tabac, i exercici regular adaptat a les necessitats de cada dona.