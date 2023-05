Última jornada de la Lliga Smartbank: l’ascens directe a Primera en joc

La temporada regular a LaLiga Smartbank arriba al final el cap de setmana que ve amb la celebració de la jornada 42 en horari unificat dissabte a les 21 hores, en el que serà un dia ple d’emocions fortes que dirimirà quins dos equips pugen a Primera sense passar pels play-offs.

Fins a aquest darrer partit, eren 5 clubs els que es disputaven el primer i segon lloc, però l’empat de l’Eibar davant l’Sporting el cap de setmana passat ha acabat amb les esperances de l’equip armer de tornar a Primera per la via ràpida. Així, seran 4 equips els que batallin per tornar el proper cap de setmana a la màxima categoria: Granada, Las Palmas, Alabès i Llevant, històrics amb un gran bagatge a LaLiga Santander.

Las Palmas i Alabès disputaran el gran partit de la darrera jornada. Els canaris parteixen amb l’avantatge de jugar a casa i que depenen de si mateixos per pujar, ja que els podria servir una victòria o un empat. Tot i això, una derrota davant l’equip vitorià significaria que quedarien relegats al play-off, sent aquest l’únic resultat viable perquè els bascos poguessin confirmar el seu retorn a Primera.

Per part seva, el líder, el Granada CF, també depèn de si mateix per tornar a LaLiga Santander i és el que, a priori, més fàcil ho té. Se la juga davant el Leganés ja salvat i a casa, amb el suport de tota la seva afició.

El quart en discòrdia, el Levante UD, és el que s’enfronta a una situació més complicada. L’equip granota necessitaria guanyar sí o sí i que al mateix temps no ho faci el Granada i un empat entre Las Palmas i Alabès, ja que el triple entre els tres equips beneficiaria els llevantinistes i canaris, relegant els play-offs al Granada.

Les aficions de cada equip, que viuran intensament el minut a minut dels partits, es preparen per a la possible celebració d’un ascens que no només serà positiu en l’àmbit esportiu, sinó que també serà beneficiós per a aquestes ciutats per l’impuls econòmic que comporta. El futbol del màxim nivell. La pugna d’aquest any es converteix així en una de les més emocionants des que es va posar en marxa el sistema d’ascens directe i eliminatòries a la categoria de plata del futbol espanyol.

Una jornada que també servirà perquè els 22 clubs de la categoria mostrin el seu rebuig al racisme sota els lemes de la campanya conjunta entre LaLiga, el CSD i la RFEF de “Junts contra el Racisme” i “Racistes, fora dels estadis”, que intenta acabar amb la xacra d’aquest tipus de comportaments al futbol espanyol de manera definitiva. Una acció que es veurà també reflectida a les retransmissions televisives amb la incorporació de la mosca amb l’eslògan i a la U televisiva del suport publicitari dels camps.