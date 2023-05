UGT s’oposa al projecte d’ampliació del CSIC al Front Marítim

El Sector d’Hostaleria i Turisme de la FeSMC d’UGT Catalunya ha manifestat l’oposició més rotunda davant el pla que hi ha entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que preveu l’ampliació de les seves instal·lacions al Front Marítim. Aquest fet implica el tancament dels locals d’oci nocturns que es troben davant de la platja del Somorrostro, i que segons UGT “donen feina a més de 1.500 treballadors”.

El sindicat ha mostrat la seva disconformitat amb aquesta decisió presa pel govern municipal, a la qual s’oposen rotundament perquè amenaça la feina de milers de persones. UGT Catalunya espera que “l’Ajuntament de Barcelona pugui donar alternatives que permetin la continuïtat de l’activitat empresarial existent i eviti així la pèrdua dels llocs de treball amb la desaparició dels locals d’oci nocturn existents”.

En aquest comunicat, UGT també ha manifestat que “la desaparició dels 7 locals de copes i lleure acabarà amb l’activitat econòmica de la zona” i exigeix al govern municipal buscar un altre emplaçament, com són les instal·lacions del Mercat del Peix, ampliant les dependències en 100.000 metres quadrats, per afavorir la investigació i la innovació interdisciplinària i que l’Estat espanyol ja ha aprovat una dotació de 43 milions d’euros per a la seva reconversió.

L’Associació de Veïns de la Barceloneta, en una carta enviada a l’alcaldessa de Barcelona, també s’oposa fermament a la idea de l’Ajuntament d’ampliació del CSIC i assegura que “la desaparició dels locals del Front Marítim seria contraproduent per al barri, atraient l’oci descontrolat”. Des de l’associació temen que proliferin les botellades, com va passar durant el tancament dels locals d’oci a la pandèmia de la covid-19.

Els veïns posen en dubte que la inversió municipal de 3 milions d’euros prevista per dur a terme aquesta ampliació de l’òrgan estatal sigui la més adequada, tenint en compte les necessitats del barri.

Denuncien que la Barceloneta ha estat la gran oblidada en la planificació de serveis municipals a la darrera dècada. Segons els representants veïnals, el govern municipal no ha fet ni planificat cap equipament de cap mena a la zona, una infrainversió que impacta molt negativament a la vida dels veïns al seu barri.

L’AAVV destaca la necessitat d’un centre de salut on es puguin fer analítiques, proves o cures simples, un centre de dia per a gent gran i un centre de rehabilitació per a gent amb necessitats especials, un local per a l’escola de música i arts, o un auditori o sala de teatre.