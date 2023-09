UGT mostra la seva “preocupació” davant el nou Grup Cooperatiu ONNEO

UGT Serveis Públics d’Andalusia va expressar la seva “preocupació” davant les informacions que assenyalen que el pròxim 21 de setembre es presentarà un nou Grup Cooperatiu, ONNEO, que serà “la suma d’Ambulàncies Barbate (Cadis), Ambulàncies Andalusia (Màlaga) i Autoamtax (Huelva)”.

En un comunicat assenyala que, “si bé UGT, no té res en contra de les unions empresarials, aquesta situació d’unió, si ens preocupa enormement. Si l’objectiu d’aquesta és presentar-se a les licitacions públiques de Transport Sanitari, creiem que això seria fer un pas enrere amb el model laboral en aquest sector. Aquí es planteja més aviat el model de petits autònoms, que, per a ingressar en la cooperativa, cada treballador ha de disposar de vehicle propi”.

Afegeix que “també aquests al seu torn, poden subcontractar a altres treballadors/as, per a treure rendiment a la seva inversió. Amb aquesta situació el nombre de treballadors contractats és baix i per desgràcia no se’ls respecta els pactes en els convenis col·lectius sectorials regionals o estatals, quedant en un estat d’indefensió enorme”.

Per això, assenyala que UGT no pot estar d’acord “amb aquestes aliances que perjudiquen les persones treballadores. Els socis es reparteixen beneficis a costa de les persones treballadores assalariades que cobren i treballen en precari, creant una desigualtat i una pobresa grandíssima, que precisament aquest sindicat és el que combat. Les administracions públiques han d’apostar per empreses que creïn molta ocupació de qualitat, que respectin en tot moment els convenis col·lectius del sector i que donin estabilitat a un sector tan essencial i vital com és el Transport Sanitari. No podem permetre models que deteriorin els drets de les persones treballadores i que a més no siguin garants del servei públic i ocupació de qualitat”.