UGT denuncia el servei d’ambulàncies de Còrdova per “operar il·legament”

La secció de Transport Sanitari d’UGT Serveis Públics exigeix que s’iniciï el contracte per al servei d’ambulàncies a la província de Còrdova adjudicat al maig de 2021 a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) SSGA-Ambulàncies M. Pasquau i denúncia que els actuals prestadors ho fan de manera “il·legal”.

Així consta en l’escrit del responsable estatal de Transport Sanitari UGT-SP, Juan Martínez Cisneros, datat a 10 de març de 2022, en el qual explica que en aquests moments “no existeix cap motiu” perquè no se signi el citat contracte d’ambulàncies (expedient 2020/475160) per a donar cobertura sanitària a la província de Còrdova i que va ser adjudicat el 26 de maig de 2021 a la UTE SSGA-Ambulàncies M. Pasquau, si bé aquesta adjudicació va ser recorreguda en via administrativa.

UGT exposa que aquest recurs ha estat desestimat pel Tribunal de Recursos Contractuals de la Junta d’Andalusia el 3 de desembre de 2021, per la qual cosa sol·licita signar el contracte amb la “legítima adjudicatària” en considerar que s’ha esgotat la via administrativa i “no existeix segons el parer d’aquesta central sindical cap impediment” per a la signatura.

A més, afegeix que va quedar anul·lada la convocatòria de licitació que va adjudicar el servei a una altra companyia per recurs interposat d’UGT, amb el que el sindicat manifesta en el seu escrit que els actuals prestadors donen servei “no sols després d’haver perdut el contracte ressenyat”, sinó sobre la base d’un concurs i resolució anul·lada.

Així, considera que els actuals prestadors ho fan “de forma clarament il·legal i per descomptat sense complir, a més de tot l’anterior, el conveni col·lectiu d’aplicació, la qual cosa està afectant de manera clara als treballadors, que donada la flagrant situació de precarietat es veuen perjudicats i aquest sindicat es veu en la necessitat d’evitar la continuïtat que precàriament i sense cap títol es manté”.

Per aquests motius, UGT exigeix l’inici del contracte “legítimament adjudicat” i que “es posi fi a la situació de precarietat i abús que en aquests moments es ve succeint en contra d’una sentència ferma i en contra d’un procés legítimament efectuat i finalitzat”.