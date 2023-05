UGT acusa el CEO d’Unicaja de preocupar-se de “les butxaques” i no del banc

El malestar entre treballadors d’Unicaja augmenta i davant els rumors d’un nou ERO i algunes informacions publicades en què es deixava entreveure que els mals resultats de l’entitat són per culpa dels treballadors, els sindicats han reaccionat i asseguren que els treballadors són maltractats. En concret, des d’UGT denuncien en un comunicat que “els treballadors del banc malgrat que el maltractament dels equips d’organització donem el call i la cara davant dels clients”, contractant gairebé sense eines i sense una política de negoci coherent i continua donant cops de banda.

El sindicat apunta directament al CEO de l’entitat, Manuel Menéndez, a qui acusa de mirar únicament a la butxaca i no pel banc ni pels clients ni pels treballadors: “Si la professionalitat del CEO i del seu seguici fos tan sols de un 50% dels treballadors i treballessin a favor del Banc en comptes d’estar només preocupats de les butxaques i del futur, els resultats d’Unicaja estarien molt per sobre del que estan ara. El seu treball no justifica els seus sous, mentre que falta de plantilla a oficines i hi ha canvi errant a la política, amb exigències de productes exòtics en venda creuada per aprovació d’operacions com ara la targeta del Reial Madrid per poder aprovar un préstec”, afirmen .

També assenyalen que hi ha una “absoluta desorganització provocada pels equips de negoci i organització”, a més d’un total abandonament i menyspreu envers els clients, provocat per una política de negoci a curt termini que no té en compte el futur del banc.

En els darrers temps, els sindicats han denunciat que existeix un “augment desmesurat de les baixes laborals que està patint la plantilla des de la instauració de les noves mesures de negoci”.