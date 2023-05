UAX reuneix professionals de la infermeria en una jornada pels estudiants

La Universitat Alfonso X el Sabio (UAX), amb l’impuls de la Fundació UAX, ha reunit al seu campus de Villanueva de la Cañada (Madrid) un ampli elenc de professionals de tots els àmbits de la infermeria en una jornada sobre ocupabilitat dirigida a estudiants de 4t curs del Grau d’Infermeria. Més de 120 estudiants del darrer curs s’han donat cita en aquesta sessió que ha apropat els diferents itineraris i sortides laborals per a professionals d’Infermeria a través de l’experiència de reconeguts actors dels diferents àmbits sanitaris.

Així, al llarg de la jornada, la propera promoció d’Infermeria d’UAX ha pogut conèixer des de com iniciar-se a la professió i com col·legiar-se de la mà d’Elena Viñas Toledo, secretària general del Col·legi Oficial d’Infermeria de Madrid; com exercir a la sanitat pública a través de l’experiència de la responsable d’Àrea d’Infermeria Recursos Humans de l’hospital general universitari Gregorio Marañón, Maite Margallo, i de la directora d’Infermeria de l’Hospital Rey Juan Carlos, Vanesa Carrasco; o com es gestiona la Infermeria a la sanitat privada amb la intervenció de la directora corporativa d’Infermeria del Grup Hospitalari Quirónsalud, Maria Victoria Crespo.

Especialitats com la infermeria geriàtrica van ser abordades per Irene Sánchez-Pascuala, de l’Hospital Universitari Creu Roja San José, i Santa Adela, així com per Sandra Mejía, coordinadora de la Residència Villanueva de la Canyada del Grup Orpea, o l’atenció al pacient crònic a partir de l’experiència de la supervisió d’infermeria de l’Hospital de la Fundació San José. Per la seva banda, Mar Escarpa Araque, llevadora de l’Hospital Universitari Puerta de Hierro, va acostar als estudiants la professió de comares, comares i llevadores.

Altres sortides professionals com treballar a la indústria farmacèutica o les Forces Armades i com formar-s’hi van ser analitzades per Gonzalo Hernández, directora d’ESAME i pel tinent coronel infermer Jaime Saumell Bonet, cap de la Unitat d’Infermeria de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, respectivament.

Una visió nova de la professió va ser l’aportada per Esther Gómez, coneguda a les xarxes socials com @mienfermerafavorita que va abordar el paper de la divulgació a la professió.

D’aquesta manera UAX continua connectant els seus estudiants amb el món professional, integrant l’empresa al model formatiu, per reduir el gap entre la Universitat i la Indústria. En aquest sentit, segons el darrer U-Ranking i la Fundació BBVA i l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques) UAX ja és la millor universitat d’Espanya en Inserció laboral.