UAX Rafa Nadal School of Sport celebra la graduació de la primera promoció

L’Escola Universitària UAX Rafa Nadal School of Sport va celebrar el cap de setmana la graduació de la seva primera promoció. 168 nous egressats del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFYD), Grau en Nutrició Humana i Dietètica, Grau en Fisioteràpia i del Màster Universitari en Fisioteràpia Esportiva, han posat punt i final a la seva etapa d’estudiants en un acte celebrat al campus UAX de Villanueva de la Canyada (Madrid) que alberga les modernes instal·lacions d’aquesta escola, entre les quals estan l’acabat d’inaugurar Poliesportiu UAX Rafa Nadal.

La cerimònia de graduació ha comptat amb la intervenció de Rafa Nadal, que va voler aprofitar l’ocasió per a dirigir-se als primers graduats en un emotiu vídeo en el qual els va transmetre la seva enhorabona i els va instar a traslladar l’excel·lència adquirida en la seva formació a la seva carrera professional. “Heu tingut la perseverança, la il·lusió i la motivació per a arribar al vostre objectiu i avui és el dia de celebrar-lo. Podeu estar molt orgullosos del que heu aconseguit perquè us ho mereixeu”.

El tennista també va destacar els valors esportius que promou l’escola en la formació integral dels estudiants, i va assegurar que els objectius només s’aconsegueixen “des de la il·lusió, des del treball en equip i des del treball diari. Al llarg de la meva carrera he seguit un lema, una frase que vaig escoltar fa anys de Nelson Mandela ‘tot sembla impossible fins que està fet’ i la realitat és que moltes vegades moltes coses que semblen impossibles, des del treball i la il·lusió diària, sense adonar-vos un dia els heu aconseguit”.

Al costat d’ell, també la rectora de UAX, Isabel Fernández, es va dirigir als estudiants per a convidar-los a “ser Makers i protagonitzar un món que viu un moment increïble marcat per tecnologies disruptives com la Intel·ligència Artificial Generativa que estan transformant la societat”, i els va instar a garantir que “no sols viurem més, sinó que també viurem millor i que no deixarem a ningú enrere”.

Per a això, els nous graduats de UAX Rafa Nadal School of Sport han rebut formació en valors i han participat en UAX Skill School per a desenvolupar les competències i obtenir les certificacions professionals en Data amb IBM, Story Telling per George Town o UX Design i Scrum amb Google.

A més, els alumnes d’aquesta primera promoció han participat en clinics específics amb formació pràctica i teòrica, han accedit a píndoles tècniques que cobreixen tot l’espectre de la indústria esportiva i han realitzat pràctiques en empreses líders del sector com el Club Atlètic de Madrid, Asepeyo, Abbott, Clínica Centre o Consell Superior d’Esports.

Així mateix, 55 estudiants han fet pràctiques en el prestigiós centre esportiu internacional de la Rafa Nadal Academy, on ja han aconseguit un contracte laboral 11 egressats de UAX Rafa Nadal School of Sport.

Raquel Tapia, directora general de Sanofi España i padrina de la promoció, va convidar als estudiants a “esprémer al màxim tot el que han après i a aprofitar totes les oportunitats que els ofereixi la vida”.

“La graduació de la primera promoció tanca un any d’èxits en l’aliança entre UAX i l’equip de Rafa Nadal i Rafa Nadal Academy per a impulsar l’excel·lència en la formació en Salut, Esport i Negoci. Una nova fita que aferma el model formatiu de UAX Rafa Nadal School of Sport, alineat amb les necessitats empresarials, que combina ensenyament pràctic i teòrica amb workshops i clinics al costat de llegendes de l’esport espanyol i destacats professionals que han donat forma al management esportiu, amb l’objectiu de formar als futurs líders de la indústria esportiva”, va assenyalar l’entitat.