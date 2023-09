UAX Rafa Nadal School of Sport inicia un nou curs amb 1.300 estudiants

UAX Rafa Nadal School of Sport ha començat al curs 2023-2024 amb l’objectiu de “liderar la formació dels professionals que transformaran la indústria de l’esport en els pròxims anys”. Més de 1.300 alumnes tornen a les aules i als moderns espais de l’escola, que recull els valors i la visió de la Universitat Alfons X el Savi i l’equip de l’esportista balear.

Gràcies a aquesta aliança, els professionals de Rafa Nadal Academy participen en la formació dels estudiants a través de masterclass i clinics, alguna cosa que enriqueix el seu aprenentatge. A més, Rafa Nadal Academy és un dels principals centres de pràctiques de l’escola, on els estudiants duen a terme l’última etapa de la seva formació acadèmica, alguna cosa que ha servit perquè diversos d’ells hagin obtingut un contracte laboral dins de l’acadèmia.

Rafa Nadal, qui va intervenir en l’acte d’obertura de curs de la Universitat Alfons X el Savi, realitzat al campus de Villanueva de la Cañada a Madrid, va convidar als estudiants a “ser ambiciosos i treballar intensament per a trobar la vostra millor versió”, i va recordar que “fa un any el meu equip i jo ens unim a la Universitat Alfons X el Savi per a crear l’escola d’esport de la Universitat, que té com a meta mantenir la línia de l’excel·lència educativa que diferencia a UAX i que és present en totes les seves titulacions”.

UAX Rafa Nadal School of Sport va explicar que és una proposta universitària que adopta “un model d’ensenyament únic per a liderar la formació en Salut, Esport i Negocis. Amb aquest objectiu, l’escola universitària continua treballant i evolucionant la seva oferta formativa per a adaptar-se a les demandes de talent del mercat i oferir la millor formació als seus alumnes”.

Enguany ha incorporat noves titulacions de postgrau com el MBA in Sport Management, el Màster en Nutrició Esportiva i Entrenament, l’Expert Universitari en Psicologia de l’Esport d’Alt Rendiment o el Màster enlaire Rendiment i Salut. Actualment compta amb 13 titulacions que responen de manera integral a les necessitats del mercat.

Model formatiu

L’oferta formativa de UAX Rafa Nadal School of Sport respon, al seu torn, a una visió compartida en la qual grans professionals, empreses i esportistes convergeixen per a desenvolupar un model únic de formació pràctica i teòrica que destaca en l’àmbit nacional.

És així com importants empreses com Telefónica, KIA, Play Station, McCann, Decathlon, Banc Santander, Go Fit, Joma, Altafit, Octagon, Atlètic de Madrid, YouFirst i DV7 Group s’han sumat aquest curs a altres 200 organitzacions en les quals els alumnes de UAX Rafa Nadal School of Sport podran completar la seva formació pràctica i conèixer l’entorn laboral en el qual hauran de desenvolupar-se com a professionals. La gran varietat d’empreses vinculades al projecte garanteix un entorn diversificat per a la formació pràctica que permet als estudiants trobar resposta a les seves inquietuds professionals.

Així mateix, grans figures de l’esport han mostrat la seva confiança en UAX Rafa Nadal School of Sport per a desenvolupar els seus projectes. És el cas de David Villa i Jose Manuel Calderón, els campions del món que van realitzar els seus campus d’estiu en les instal·lacions de la Universitat Alfons X el Savi a Madrid i col·laboren activament amb els programes de postgrau de l’escola universitària.

En el nou curs, els estudiants de UAX Rafa Nadal School of Sport trobaran una formació integral que serà impartida en instal·lacions dotades amb l’última tecnologia i en espais nous com un poliesportiu de 2.000 metres quadrats.

Davant un panorama esportiu cada dia més exigent, l’escola es presenta com un escenari en el qual conflueixen l’experiència, la tecnologia i un model únic d’ensenyament que formarà a les noves generacions que portaran la gestió de l’esport al següent nivell.