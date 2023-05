UAX Rafa Nadal School of Sport amplia instal·lacions amb un poliesportiu

La Universitat Alfons X el Savi va inaugurar aquest dijous el nou poliesportiu de UAX Rafa Nadal School of Sport a Madrid, unes modernes instal·lacions de més de 2.000 metres quadrats que evidencien l’aposta de la universitat per aquest ambiciós projecte formatiu, presentat fa un any al costat de Rafa Nadal, el Rafa Nadal Academy i el seu equip, per a alinear la formació amb la realitat del mercat laboral i les necessitats de la indústria esportiva.

Grans llegendes de l’esport espanyol com el campió del món de futbol David Villa, el campió del món de bàsquet José Manuel Calderón, la medallista olímpica de natació sincronitzada Ona Carbonell, l’extenista i medallista olímpica Anabel Medina, i Carlos Costa, extenista ‘Top 10’ de l’ATP, es van donar cita en l’esdeveniment d’inauguració i van participar en una taula de debat entorn de la importància de la formació en la indústria de l’esport.

També va ser present l’equip de Rafa Nadal que forma part d’aquesta proposta universitària i aporta a aquesta aliança estratègica la seva àmplia experiència en reeixits projectes esportius i acadèmics de la Rafa Nadal Academy.

La implicació de professionals de referència en el món de l’esport enriqueix la formació acadèmica impartida en la UAX, amb un model formatiu alineat amb les necessitats empresarials i permet als alumnes realitzar pràctiques al costat dels professionals que han donat forma al ‘management’ esportiu a Espanya.

“En aquest primer any hem complert els objectius que ens marquem i hem format als estudiants de UAX Rafa Nadal School of Sport en valors i en els coneixements necessaris per a liderar la indústria esportiva. Hem fet clínics específics que combinen la formació pràctica i teòrica, píndoles tècniques que cobreixen tot l’espectre de la indústria, i els nostres alumnes han tingut l’oportunitat de tenir contacte amb el món professional durant les seves pràctiques en empreses líders”, va afirmar Isabel Fernández, rectora de la Universitat Alfons X el Savi.

Per part seva, Javier Cano, conseller delegat de la Universitat Alfons X el Savi, va ressaltar el procés de transformació en el qual es troba immersa la universitat centrada en “l’evolució del seu model acadèmic per a reduir el gap entre la universitat i la indústria, en la connexió amb el món empresarial a través de la col·laboració amb organitzacions referents, i la modernització de les instal·lacions i la seva digitalització de la qual el nou poliesportiu és un clar exemple”.

En les instal·lacions inaugurades avui s’impartiran classes pràctiques i els alumnes podran completar la seva formació amb masterclases impartides per líders de la indústria. A més, albergaran aquest any dos campus d’estiu amb David Villa i José Manuel Calderón.

El nou poliesportiu compta amb un equipament d’última generació i amb un innovador disseny i és un edifici sostenible, que permetrà estalviar 6.9 tones d’emissions de CO₂ a l’any gràcies a la instal·lació de 40 panells solars.

A més de la seva aliança amb l’equip de Rafa Nadal i la Rafa Nadal Academy, la UAX forma part del grup d’universitats investigadores del Comitè Olímpic Internacional i té acords amb empreses de referència com Quironsalud, Rafa Nadal Academy, Santander, Telefónica, Abbott, BeOne, Altafit, Diari AS, Decathlon, YouFirst, entre altres.

