La UAX Rafa Nadal acull el I Campus Drafteados Calderón

Per primera vegada el Campus organitzat per la Fundació José Manuel Calderón compta amb una edició en la Comunitat de Madrid, que s’està celebrant aquesta setmana en les instal·lacions de UAX Rafa Nadal School of Sport, l’escola d’esport de la Universitat Alfons X el Savi, en Villanueva de la Canyada.

Fins al 8 de juliol, 100 joves d’entre 12 i 17 anys tenen l’oportunitat de viure una experiència formativa i de creixement personal al costat d’una de les llegendes de l’esport espanyol, el campió del món de bàsquet José Manuel Calderón.

Una setmana en la qual s’estan formant a través de la pràctica esportiva amb rutines molt similars a les que viuen els esportistes professionals en les concentracions d’equips. Els joves participants i el mateix José Manuel Calderón i el seu equip s’allotgen en les residències situades en el mateix Campus UAX de Villanueva de la Canyada i realitzen entrenaments diaris al costat de professionals de l’esport i exjugadors; així com activitats d’oci a l’aire lliure.

L’I Campus Drafteados Calderón compta també amb la col·laboració dels periodistes esportius especialitzats en l’NBA Sergio Andrés i José Sáenz.

Les modernes instal·lacions de UAX Rafa Nadal School of Sport, amb un disseny avantguardista i equipament d’última generació, “són un referent en instal·lacions esportives universitàries a nivell nacional, en les quals confien llegendes de l’esport com José Manuel Calderón o David Villa per a organitzar els seus campus esportius”, va indicar l’entitat.

Salut i esport

L’aliança entre la Universitat Alfons X el Savi i l’equip de Rafa Nadal i la Rafa Nadal Academy continua avançant en el seu compromís per a formar a professionals referents de la indústria de la Salut i l’Esport, a través d’activitats úniques al costat de llegendes de l’esport nacional i professionals referents en el sector.

La celebració d’aquest campus “és un pas més en la trajectòria d’èxit d’aquesta unió, que impulsa un model d’ensenyament diferenciador i únic, que combina formació pràctica i teòrica i cobreix tot l’espectre de la indústria de l’Esport i la Salut. Una fita que se suma a la inauguració del Poliesportiu UAX Rafa Nadal School of Sport, al Campus de la Universitat Alfons X el Savi en Villanueva de la Canyada, a l’inici de l’any i a la graduació de la primera promoció de l’escola esportiva, un grup de 168 alumnes que han tingut l’oportunitat de realitzar pràctiques en empreses líders del sector com la Rafa Nadal Academy, el Club Atlètic de Madrid, Asepeyo, Abbott, Clínica Centre o Consell Superior d’Esports”, va concloure.