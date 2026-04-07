UAX, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles i Forus llancen un programa pioner de prehabilitació oncològica

L’Hospital Universitari Rei Joan Carles, en col·laboració amb la Universitat Alfons X el Savi (UAX) i els centres esportius Forus, ha posat en marxa un programa pioner de prehabilitació oncològica. Aquest programa busca millorar l’estat general dels pacients amb càncer digestiu abans de sotmetre’s a cirurgia, evidenciant millores en indicadors clau per a enfrontar la intervenció amb majors garanties d’èxit.
Segons va informar l’hospital, el programa ha atès ja una trentena de pacients. La prehabilitació inclou un enfocament multidisciplinari que abasta des de l’exercici físic fins al suport nutricional i psicològic. Aquest abordatge integral té com a objectiu optimitzar la recuperació i minimitzar les complicacions postquirúrgiques.
El projecte, que va començar al gener d’enguany, se centra en la preparació dels pacients per a la cirurgia, un aspecte que s’ha tornat cada vegada més determinant en la recuperació. La doctora Carolina Blas, especialista en Medicina Interna, va destacar que “la prehabilitació ens permet intervenir abans del tractament, optimitzant l’estat clínic, funcional i nutricional del pacient”.
El programa es basa en la prescripció individualitzada d’exercici de força, alineada amb evidències científiques i recomanacions internacionals. Aquesta iniciativa s’integra dins de l’estratègia de prehabilitació oncològica que l’hospital ha desenvolupat en els seus Serveis de Medicina Interna i Geriatria, buscant millorar la qualitat de vida dels pacients.
UN ENFOCAMENT INTEGRAL I COL·LABORATIU
La col·laboració entre l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, la UAX i Forus és fonamental per a l’èxit del programa. Es realitza una valoració integral del pacient oncològic, permetent classificar el seu grau de fragilitat i dissenyar un pla individualitzat d’intervenció.
L’exercici físic es converteix en una peça central de la prehabilitació, ja que s’ha demostrat la seva eficàcia en la millora de la tolerància a tractaments com a quimioteràpia i radioteràpia. A més, es busca optimitzar l’estat funcional previ a la cirurgia i reduir les complicacions postquirúrgiques.
Els pacients que participen en el programa són derivats pels doctors Blas i Miguel Aganzo, nutricionista de l’hospital. Se’ls duen a terme avaluacions funcionals i proves d’imatge per a dissenyar un pla d’entrenament personalitzat. Raúl Notario, director de l’Àrea d’Activitat Física de la UAX, coordina la intervenció al costat de l’equip mèdic.
“L’exercici deixa de ser un consell i es converteix en tractament quan existeix coordinació clínica”, va afirmar Notario. Aquesta experiència també permet als estudiants aplicar l’evidència científica en un entorn clínic real, adquirint competències clau per al seu futur professional.
RESULTATS I VALORACIONS POSITIVES
A dos mesos del seu inici, el programa ha mostrat resultats positius. Dels 30 pacients atesos, deu ja han estat intervinguts amb èxit. Les dades indiquen millores en paràmetres funcionals, com la força mesurada per dinamometría i en les proves de valoració funcional.
L’impacte del programa va més enllà del clínic, ja que també contribueix al benestar emocional dels pacients. En participar activament en el seu procés de recuperació, els pacients experimenten una millora significativa en la seva qualitat de vida.
Paral·lelament, s’estan duent a terme recerques per a avaluar diferents estratègies d’intervenció nutricional. Aquestes iniciatives busquen establir el programa en altres hospitals de la Comunitat de Madrid, reflectint el compromís de l’Hospital Universitari Rei Joan Carles amb la promoció d’hàbits de vida saludables.
Ana Ruiz, directora de Fundació Forus, va destacar que “participar en aquest projecte suposa impulsar un model en el qual l’activitat física s’integra de manera natural en el procés de preparació”. Aquest enfocament col·laboratiu entre universitat, hospital i sector esportiu busca generar un impacte real i positiu en la vida dels pacients.
Amb aquesta iniciativa, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, la UAX i Forus reforcen el seu compromís amb un model sanitari més integrador, on la col·laboració interdisciplinària millora l’experiència i el pronòstic del pacient.