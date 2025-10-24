La Universitat Alfons X el Savi (UAX) , durant la celebració de la primera jornada de Salut Sostenible, ha anunciat la incorporació de continguts formatius de salut sostenible en totes les titulacions sanitàries, amb continguts teòrics i pràctics, que busquen formar a professionals conscients de l’impacte del medi ambient en la salut i patologia dels seus pacients, així com del mal que el propi sector exerceix sobre la salut del planeta.
“Volem que els nostres estudiants comprenguin que cuidar els pacients passa també per cuidar el planeta. La sostenibilitat és una competència professional essencial per als professionals de la salut del segle XXI”, va explicar Aida Suárez, directora One Heath del Grup Educatiu UAX i Degana de la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut de UAX.
El pla acadèmic dissenyat per UAX incorpora formació específica en salut sostenible en totes les titulacions de l’àrea sanitària i ha pres com a referència per a desenvolupar el seu programa de formació el Document de Competències de Clima per a Professionals de la Salut, que estableix els coneixements, actituds i habilitats necessàries per a incorporar la sostenibilitat en la pràctica clínica.
La meitat d’aquesta formació serà comuna a tots els graus i l’altra meitat adaptada a les particularitats de cada especialitat. Així, per exemple, els estudiants de Psicologia abordaran l’impacte del canvi climàtic en la salut mental, els de Farmàcia estudiaran el desenvolupament de fàrmacs sostenibles o els de Nutrició aprendran a dissenyar dietes saludables i respectuoses amb el medi ambient.
“La crisi climàtica és també una crisi de salut pública, i els sanitaris han d’estar preparats per a afrontar-la. El nostre objectiu és contribuir a un sistema un sistema d’atenció sanitària centrat en el pacient i amb zero emissions”, va assenyalar Alfonso Bermejo, responsable de Salut Sostenible de la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut de la Universitat Alfons X el Savi (UAX).
Salut sostenible
UAX VA ASSENYALAR QUE s’ha convertit en la primera universitat madrilenya i la quarta a Espanya a formar part de la European Network for Climate and Health Education (ENCHE). Aquesta xarxa internacional està impulsada per la Universitat de Glasgow i amb el suport de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Actualment, reuneix més de 30 universitats europees compromeses amb la integració del canvi climàtic en la formació sanitària. Amb la seva adhesió, UAX reforça el seu posicionament internacional i el seu paper de lideratge en educació sanitària sostenible.
Coordinada pel Global Consortium on Climate and Health Education (GCCHE), ENCHE promou l’intercanvi de materials docents, la creació d’estàndards formatius i la cooperació acadèmica per a avançar cap a sistemes de salut més resilients i sostenibles.
L’aposta de UAX per la sostenibilitat es materialitza també al seu Hospital Virtual de Simulació, que aquest curs ha renovat les seves instal·lacions per a oferir una experiència d’aprenentatge més avançada, immersiva i connectada amb la realitat clínica actual. L’Hospital Virtual de Simulació assegura així continuar oferint tecnologia d’avantguarda que permet als estudiants entrenar competències clíniques, comunicatives i emocionals en un entorn segur i sostenible.
Entre les principals innovacions destaquen el reconeixement de signes vitals mitjançant realitat virtual, l’avaluació clínica digital amb laringoscopi, la comunicació assistida per intel·ligència artificial o la realitat augmentada amb la Galleda Merge, que facilita l’exploració anatòmica i la presa de decisions clíniques. Aquestes millores reforcen un model formatiu eficaç que prepara als estudiants per a les pràctiques clíniques en entorns reals i, al mateix temps, els familiaritza amb les tecnologies i valors que marcaran el futur del sector sanitari.
L’Hospital Virtual de Simulació també avança cap a un model d’hospital verd, incorporant mesures d’eficiència energètica, consumeixo responsable i gestió sostenible de residus, Les seves instal·lacions impulsen així la formació pràctica en salut humana des d’un enfocament One Health integrant la sostenibilitat en cada fase de l’aprenentatge. D’aquesta manera, els estudiants, després d’haver rebut formació teòrica en salut sostenible de manera general i específica per a cada titulació, apliquen els principis de salut sostenible a través d’escenaris simulats que reprodueixen situacions reals de l’entorn assistencial.