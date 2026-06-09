La Universitat Alfons X el Savi (UAX) i NTT DATA han celebrat la jornada ‘Construint el futur de la IA agentiva: talent, universitat i empresa’, una trobada que ha servit per a presentar a la primera promoció del programa de formació en IA agentiva, creat i desenvolupat conjuntament per totes dues entitats. La iniciativa, dirigida a estudiants de titulacions de l’àrea de tecnologia de la Facultat de Business & Tech de UAX, neix amb l’objectiu de capacitar a joves perfils tecnològics en una de les àrees amb major projecció com és l’aplicació d’aquesta tecnologia als cicles de desenvolupament de programari, un dels àmbits on el seu impacte pot ser especialment rellevant per a millorar l’eficiència, la qualitat i la capacitat d’innovació de les organitzacions.
Amb aquesta col·laboració, UAX i NTT DATA indiquen que reforcen un model de cocreació universitat-empresa orientat a anticipar les necessitats de talent del mercat i a preparar als estudiants per a un entorn professional marcat per l’evolució de la IA, l’automatització de processos i la transformació dels models de treball.
La primera edició del programa ha comptat amb una vintena d’estudiants dels graus tecnològics de UAX, com a Computació i Intel·ligència Artificial, Enginyeria Matemàtica, Física i Enginyeria Informàtica, i fins i tot amb la participació d’un estudiant del Màster En línia en Intel·ligència Artificial. L’experiència ha estat molt positiva per a totes les parts, per la qual cosa està previst que tingui continuïtat durant els pròxims cursos.
“A UAX treballem perquè els nostres estudiants no sols aprenguin tecnologia, sinó que sàpiguen aplicar-la amb propòsit en contextos reals. Aquesta aliança amb NTT DATA ens permet fer un pas més en el nostre model d’universitat connectada amb l’empresa, acostant als estudiants a projectes d’alt impacte i a les competències que ja estan transformant el mercat laboral”, ha assenyalat Luis Couceiro, director de la Facultat de Business & Tech de UAX.
Per part seva, Zobeida Duben, responsable de talent, cultura i diversitat de NTT DATA, ha manifestat que “la IA agentiva està redefinint les capacitats que necessitaran els professionals del futur. A través d’aquesta col·laboració acostem als estudiants a entorns reals d’innovació i reforcem la connexió entre universitat i empresa per a formar el talent que liderarà la transformació digital dels pròxims anys”.
A través d’aquesta formació, els estudiants de UAX treballen competències tècniques avançades, però també habilitats cada vegada més determinants en el nou entorn professional, com el pensament crític, la capacitat d’adaptació, la resolució de problemes complexos, el treball col·laboratiu i la comprensió ètica de l’ús de la tecnologia.
L’objectiu és que els alumnes puguin desembolicar-se en escenaris reals d’innovació i comprenguin com la IA pot integrar-se en els processos empresarials per a generar valor. Aquest enfocament connecta directament amb el model educatiu de UAX, basat en l’aprenentatge pràctic, la innovació i la col·laboració amb empreses líders. A més, els estudiants participants tenen la possibilitat de realitzar les seves pràctiques i, posteriorment, incorporar-se a la plantilla de la companyia tecnològica.
Innovació i ocupabilitat
El programa de Formació en IA agenètica forma part del conveni marc de col·laboració signat pel Grup Educatiu UAX i NTT DATA, que estableix un full de ruta comú per a desenvolupar projectes conjunts en àmbits com la formació, la recerca, la innovació, la difusió del coneixement, la captació de talent i l’ocupabilitat.
Aquest acord contempla, entre altres línies de treball, l’impuls de pràctiques professionals en disciplines d’interès mutu, la participació de professionals de NTT DATA en activitats docents, masterclasses i esdeveniments orientats a l’ocupabilitat, la col·laboració en el desenvolupament de noves titulacions o especialitzacions adaptades a les necessitats del mercat, així com la participació conjunta en reunions, seminaris educatius, tècnics i científics.
A més, el conveni obre la porta a la col·laboració en projectes de recerca aplicada, la participació de NTT DATA en iniciatives vinculades al model UAXmakers, la definició conjunta de reptes reals per a estudiants i la connexió entre l’ecosistema acadèmic i professional. D’aquesta manera, totes dues entitats aposten per un model de col·laboració a llarg termini, orientat a generar impacte real en la formació dels estudiants i en la resposta a les demandes de talent de les empreses.