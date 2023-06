UAX i Improve Veterinary Education impulsen l’ocupabilitat als graduats en Veterinaria amb dos postgraus

La Universitat Alfons X el Savi ha signat una aliança estratègica amb Improve Veterinary Education (IVE), líder a nivell mundial en formació de postgrau en Veterinària, per a impulsar l’especialització intermèdia en l’àmbit de la medicina veterinària així com l’accés al mercat laboral dels graduats en aquesta disciplina.

Amb aquest acord, UAX amplia la seva oferta formativa amb dos nous títols propis, el d’Expert en Medicina i Cirurgia d’Urgències, i el d’Expert en Cirurgia de Teixits Tous, dos camps de demanda laboral a l’alça en l’àmbit de la Veterinària.

Aquestes dues noves titulacions permetran als graduats ampliar els seus coneixements tant teòrics com pràctics, ja que tots dos programes inclouen pràctiques presencials amb cadàvers i realització de procediments en pacients reals, amb estades de 15 dies a l’Hospital Clínic Veterinari de UAX. Unes instal·lacions d’avantguarda, equipades amb la tecnologia més avançada d’Europa, en les quals cada any s’atén més de 9.000 pacients.

La càrrega lectiva d’aquests títols és de 15 crèdits ECTS per a l’Expert en Medicina i Cirurgia d’Urgències i de 20 crèdits ECTS per al d’Expert en Cirurgia de Teixits Tous i s’impartiran de manera híbrida, amb un claustre docent que inclou professors de Improve Veterinary Education i de UAX. La durada de cada postgrau és d’entre 8 i 10 mesos.

A més, UAX i IVE facilitaran a tots els alumnes la possibilitat d’obtenir el General Practitioner Certificate atorgat per la ISVPS (International School of Veterinary Postgraduate Studies) realitzant la certificació i examen corresponents, de manera addicional als postgraus. Una formació complementària que permet als alumnes de UAX aconseguir un reconeixement internacional que certifica les seves habilitats per a manejar casos més complicats dins del seu àmbit d’actuació i compartir coneixements amb els seus col·legues. Es tracta d’una certificació especialment rellevant per als veterinaris en la pràctica de petits animals

Aquesta aliança entre UAX i IVE avança en la qualitat de la formació i especialització de la medicina veterinària, un àmbit en el qual totes dues institucions s’han consolidat com a líders en formació universitària. La Degana de la Facultat de Veterinària, Isabel Rodriguez Hurtado, ha manifestat que “per a la Facultat de Veterinària de la Universitat Alfons X el Savi és un plaer poder treballar de la mà d’un partner educatiu de referència en la formació de postgrau com és Improve Veterinary Education, aportant l’experiència i les instal·lacions d’avantguarda de la Universitat Alfons X el Savi”.