La UAX crea més de 700 places en cinc nous postgraus

La Universitat Alfons X el Savi (UAX) crea més de 700 places en cinc nous programes de màster ‘en línia’ que combinen la formació en àmbits de negoci amb el desenvolupament de capacitats i habilitats tecnològiques per als seus alumnes.

L’entitat va explicar que aquestes titulacions de postgrau, adaptades a les noves tendències del mercat, brinden als estudiants l’oportunitat d’adquirir coneixements especialitzats en sectors en auge com el màrqueting digital, la gestió de recursos humans, la logística, les energies renovables i la intel·ligència artificial.

Segons el Fòrum Econòmic Mundial, en els pròxims cinc anys es crearan globalment 150 milions de nous llocs de treball en tecnologia, i en 2030 el 77% de les ofertes laborals demandaran competències digitals. En aquest context,

Les noves titulacions s’integren en l’oferta formativa de l’àrea de Business&Tech de UAX, que ha estat dissenyada i testada en col·laboració amb més de 50 empreses de referència en diferents sectors per a garantir la formació integral i pràctica que els ocupadors busquen en els professionals d’avui dia. Les titulacions de l’àrea de Business&Tech compten amb un model de formació disruptiu, que atén la vinculació que existeix en l’actualitat entre negoci i tecnologia, i proporciona una experiència global basada en coneixements i desenvolupament de competències lligades a l’empresa i la tecnologia. A més, es potencia la inspiració i l’acompanyament acadèmic i professional al llarg de tota la formació de l’alumne.

Entre les noves titulacions, el Màster Universitari en Màrqueting Digital, desenvolupat al costat d’agències líders com The Cocktail o RK People, incorpora les últimes tendències i certificacions en soft skills, metodologies àgils i eines especialitzades de màrqueting digital; el Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans utilitza metodologies àgils i noves tecnologies que permeten als alumnes desenvolupar la seva visió analítica per a comprendre i interpretar les dades i establir accions efectives i mesurables en la seva vida professional. Per part seva, el Màster Universitari en Logística proporciona als estudiants competències directives i digitals avançades en un sector que s’està transformant per l’impacte de tecnologies exponencials; el Màster Universitari en Energies Renovables permetrà als estudiants ampliar els seus coneixements i experiència en el desplegament de projectes d’energia solar, hidràulica, fotovoltaica, tèrmica i termoelèctrica. Finalment, amb el Màster Universitari en intel·ligència artificial els estudiants desenvoluparan els seus coneixements en Machine Learning, Ciència de Dades, Xarxes Neuronals Artificials, Processament de Llenguatge Natural i Visió Artificial, entre altres; per a liderar el desenvolupament de solucions de negoci basades en intel·ligència artificial.

Amb aquests cinc nous màsters, la Universitat Alfons X el Savi es posiciona a l’avantguarda de la formació dels professionals del futur i demostra el seu compromís amb l’excel·lència acadèmica i la seva capacitat per a adaptar-se a les necessitats canviants del mercat. Amb una taxa d’ocupabilitat del 93%, UAX integra l’empresa en el seu model educatiu, assegurant que els estudiants adquireixin els coneixements i habilitats demandats pel mercat laboral actual. A més, gràcies al seu model educatiu, basat en l’aprenentatge pràctic de la mà de les millors empreses, els graduats de UAX estan preparats per a generar un impacte real en el món professional.