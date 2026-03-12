La Universitat Alfons X el Savi (UAX) continua consolidant la formació dels futurs professionals a través del seu model formatiu ‘UAXmakers’, que connecta als estudiants amb empreses de primer nivell per a desenvolupar solucions innovadores a reptes reals.
Segons va informar la UAX aquest dimecres, des que aquest model formatiu s’implantés fa cinc anys, més de 15.000 estudiants han participat en projectes interdisciplinaris al costat d’un centenar d’empreses capdavanteres com Talgo, la Fundació Jiménez Díaz, GSK, Ibercaja, Sacyr o Mercedes Benz, així com institucions de la talla del Govern del Canadà, l’Ajuntament de Villanueva de la Canyada i la Fundació SM, entre altres. Un programa que no sols contribueix a la formació acadèmica, pràctica i alineada amb les necessitats del mercat laboral, sinó també a un futur millor per a tots en impulsar la generació de talent més responsable i sostenible.
“La clau de l’èxit del nostre model està a involucrar als estudiants en projectes reals des del primer dia”, apunta Luis Couceiro, director d’universitats del Grup UAX. “Posar als nostres estudiants a treballar al costat d’empreses i institucions en reptes reals genera una relació win-*win: ells apliquen l’après, descobreixen el seu propòsit professional i entenen com poden generar un impacte positiu en la societat; mentre que les companyies identifiquen i atreuen talent jove veient-los treballar en entorns molt similars als que trobaran en incorporar-se al mercat laboral”.
Projectes diferencials
Durant el present curs, UAX ha posat en marxa més de 40 projectes ‘UAXmakers’ amb un alt impacte social, tecnològic i mediambiental que involucren a estudiants de 48 titulacions i un centenar de professors. Tots ells coordinats per l’Equip d’Innovació Pedagògica, que col·labora activament i mà a mà amb empreses i organismes per a crear iniciatives alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030.
A més, reforcen l’adquisició de capacitats i habilitats toves dels estudiants, i contribueixen al fet que les companyies identifiquin el talent del futur i els preparin per a una integració més eficaç en el mercat laboral. Una mostra d’això és que aquest model educatiu aconsegueix taxes d’ocupabilitat entorn del 95% i es reforça amb els més 10.000 convenis que manté UAX amb empreses i que demostren la seva fortalesa com un pont clau entre l’educació superior i el món empresarial.
Entre els projectes més destacats del curs 2025-26 dins del model ‘UAXmakers’, cal destacar ‘Història Clínica 360°’, un projecte ‘UAXmaker’ desenvolupat en col·laboració amb Humaniza Social Care i Missatgers de la Pau, que permet a gairebé 1.000 estudiants de la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut dissenyar una història clínica completa per a pacients en l’entorn domiciliari, integrant diferents disciplines sanitàries. En ‘full de ruta’, projecte en col·laboració amb la farmacèutica GSK, alumnes de Biotecnologia, ADE, Màrqueting i Dret treballen en la creació d’un pla per a facilitar la implementació de productes innovadors amb marcatge CE en hospitals de tota Espanya, enfrontant-los a reptes reals del sector sanitari.
D’altra banda, Avanade i Ibercaja uneixen les seves forces amb estudiants de Disseny Industrial i Màrqueting per a crear una ‘Pop-up Store’ innovadora que pugui ser reutilitzada com a oficina en zones despoblades i que planteja un estudi de la monetització d’aquests patrocinis. En ‘Incubadores Solidàries UAX’, realitzat de la mà de Medical Open World, els estudiants d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria Electrònica dissenyen bressols tèrmics de baix cost de baix cost per al seu desplegament en zones amb grans necessitats sanitàries, una iniciativa que compta amb el suport de l’Oficina del Voluntari de la Fundació Universitat Alfons X el Savi (FUAX).
Altres reeixits ‘UAXmakers’ que tenen continuïtat aquest curs són, per exemple, la ‘Escola d’Innovació’ amb Avanade, que cada any desafia als estudiants a desenvolupar solucions tecnològiques innovadores per a problemes socials globals. També destaquen els ‘Itineraris de Paisatge’ de la mà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid (COAM), que treballa en l’estudi de les regions devastades durant la Guerra Civil Espanyola, amb la finalitat d’acostar el patrimoni històric-patrimonial a la societat general; o el ‘Disseny d’Aletes’ al costat de l’equip de motor de SeventyTwo Sports, un projecte interdisciplinari per a la creació i optimització d’aletes de competició que són assajades en un túnel de vent i de les quals hi ha prototips impresos.
“Tots aquests projectes reflecteixen el compromís de UAX amb un aprenentatge pràctic, interdisciplinari i connectat amb el món professional, on els estudiants poden aportar solucions innovadores amb impacte real al mateix temps que impulsen la seva ocupabilitat”, va explicar la UAX.
Aula
La celebració d’AULA, de l’11 al 15 de març en Ifema, servirà perquè tots els assistents puguin conèixer de primera mà el model ‘UAXmakers’, compromès amb la innovació educativa, l’ocupabilitat i l’impacte social. La Setmana de l’Educació de Madrid suposarà també una oportunitat única per als futurs universitaris puguin veure com UAX connecta als seus estudiants amb el món empresarial, preparant a les futures generacions per a afrontar els reptes del mercat laboral al qual hauran d’enfrontar-se en els pròxims anys.