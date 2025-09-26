TÜV SÜD inaugura a Tres Cantos un nou centre de formació especialitzat en automoció

TÜV SÜD, empresa d’inspecció, assajos, certificació i especialitzada en l’àmbit de la seguretat, ha inaugurat en el SID Madrid de Tres Cantos (Madrid) un nou centre destinat a la formació de fabricants i professionals del sector de l’automoció.
El centre compta amb espais moderns i tecnologia d’última generació per a impartir formació tècnica i comercial, amb especial atenció en vehicle elèctric i solucions de e-Mobility. L’objectiu del centre és oferir programes actualitzats que responguin a les necessitats dels tallers i professionals del sector.
Durant l’acte d’inauguració, al qual ha assistit Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, s’ha celebrat la taula rodona “La formació com a motor clau en la transformació del sector automoció”, que ha reunit referents de la indústria per a debatre sobre els reptes de la mobilitat, la seguretat i la sostenibilitat en el sector.
“Amb aquest nou centre fem un pas més en el nostre compromís amb la innovació, la seguretat industrial, l’eficiència operativa i el compliment normatiu en la indústria de l’automoció. Volem oferir als fabricants un espai de formació de primer nivell que combini l’experiència de TÜV SÜD amb les últimes tecnologies i continguts adaptats als desafiaments actuals, especialment en l’àmbit de la mobilitat elèctrica”, va declarar durant la trobada Raúl Sanguino, CEO de TÜV SÜD a Espanya i Portugal.
El nou centre oferirà formacions multimarca que abasten àrees clau com a diagnosis de sistemes, geometria i alineació, motors de gasolina de tres cilindres, sistemes anticontaminació o ADAS. També inclou mòduls sobre esquemes elèctrics, sistemes de càrrega i diagnosi EOBD. En l’àmbit de la mobilitat elèctrica, destaca el Programa e-Mobility TÜV SÜD, de certificació internacional, amb mòduls sobre seguretat, sistemes de tracció, electrònica de control i diagnosi i recàrrega de vehicles elèctrics.
El centre permetrà a més obtenir la Certificació com a Tècnic en vehicle híbrid i elèctric HVT2 i HVT3 (nivell 2 i nivell 3) sota la norma de Certificació ISO 17024 acreditada per Accredia, i comptarà amb el Servei Especialista Producte, que ofereix suporti tècnic i resolució d’incidències. Les formacions s’imparteixen en modalitat presencial i en línia, sempre en grups reduïts per a afavorir la pràctica i l’aprenentatge directe.
Segons va informar la companyia, l’elecció de Tres Cantos respon a la seva posició estratègica dins de l’ecosistema empresarial i tecnològic de la Comunitat de Madrid, facilitant un accés àgil per als fabricants de vehicles i generant noves sinergies amb el teixit industrial de la zona.
Amb aquesta obertura, TÜV SÜD va assenyalar que consolida el seu paper “com a soci estratègic de la indústria de l’automoció en matèria de seguretat, sostenibilitat, innovació i confiança, acompanyant als fabricants en la preparació dels seus equips per a afrontar els reptes actuals i futurs”.