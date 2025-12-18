TÜV SÜD alerta que molts dispositius electrònics i connectats arriben al mercat sense proves independents￼

TÜV SÜD, companyia especialitzada en serveis d’inspecció, assajos i certificació, va advertir aquest dijous, davant l’arribada de Nadal, que molts productes tecnològics —com rellotges intel·ligents, dispositius intel·ligents de cuidat personal o aparells connectats per a la llar— arriben al mercat europeu sense haver passat proves independents que garanteixin la seva seguretat.
Davant la creixent demanda d’aquesta mena de dispositius, la companyia recomana que consumidors i comerços prestin especial atenció al compliment de les directives europees, ja que els productes degudament certificats ofereixen major seguretat, fiabilitat i durabilitat.
Encara que el marcatge CE és obligatori per a la majoria dels productes electrònics, aquest segell és una autodeclaració del fabricador i no implica que el dispositiu hagi estat provat per un laboratori extern. “Només certificacions addicionals, com les marques d’assaig TÜV SÜD, garanteixen que el producte ha estat avaluat de manera imparcial”, assenyala.
Segons Oriol Roig, Global Key Account Manager de Consumer Products & Retail de TÜV SÜD, “comprovar la conformitat amb les directives europees assegura que els dispositius siguin segurs, sostenibles i fiables. En un mercat cada vegada més digital, la certificació independent es converteix en una eina essencial per a diferenciar productes de qualitat i protegir el consumidor. A més, permet a fabricants i distribuïdors reforçar la confiança en les seves marques i anticipar-se a futures exigències reguladores, que seran cada vegada més estrictes”.
La companyia recorda que els productes electrònics i connectats estan subjectes a estrictes requisits a la Unió Europea, que inclouen seguretat elèctrica, compatibilitat electromagnètica, substàncies restringides (RoHS) i obligacions de ciberseguretat establertes per la Directiva d’Equips Radioelèctrics (XARXA).
Basant-se en el nou Reglament de Seguretat de Productes (PSR) de la UE, TÜV SÜD recomana als consumidors buscar segells d’assaig reconeguts, a més del marcatge CE, que acreditin proves independents; triar fonts de confiança, evitant ofertes excessivament barates en Internet; comprovar que el producte inclou instruccions d’ús clares i completes, redactades en espanyol; verificar les dades de contacte del fabricador; avaluar la ciberseguretat en productes connectats (canvi de contrasenyes, actualitzacions i protecció de dades); respectar advertiments, rangs d’edat i indicacions de seguretat, especialment en productes infantils o electrodomèstics; examinar l’estat i embalatge del producte, ja que danys o la falta d’elements poden indicar risc; i considerar la sostenibilitat i reparabilitat, informació exigida pel PSR.
TÜV SÜD va concloure indicant que posa a la disposició de fabricants i distribuïdors la seva xarxa internacional de laboratoris per a assajar i certificar productes, “contribuint al fet que els dispositius tecnològics que arriben al mercat siguin realment segurs per als usuaris”.