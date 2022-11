El turisme de congressos es decanta per l’oferta d’oci del Front Marítim

L’oferta del Front Marítim de Barcelona es consolida una vegada més com l’eix de la restauració i de l’oci nocturn del turisme de negocis. Aquesta mateixa setmana el congrés celebrat per la multinacional tecnològica VMware a la capital catalana del 7 al 10 de novembre ha tingut parada a dos dels clubs més destacats de la nit barcelonina.

Les discoteques Opium i Pacha han estat escollides per diverses de les empreses que han participat en l’esdeveniment per celebrar les activitats d’oci nocturn per les quals han passat cada dia més de 2.500 congressistes.

La companyia, que està especialitzada en el desenvolupament de programes de virtualització per a sistemes informàtics i plataformes al núvol, ha seleccionat els locals del grup Costa Este per celebrar els esdeveniments d’algunes de les marques més potents del sector que han acudit al congrés de VMware. Entre elles hi ha ensenyes com Veeam, Tanzu, Lenovo, Prodata o Uki.

Oci nocturn

Opium, que també és present a Madrid i Marbella, va rebre els congressistes de les empreses Tanzu, Lenovo, Prodata i Uki amb una variada oferta gastronòmica i lúdica. Els convidats van poder gaudir d’una festa amb còctel sopar i de la música electrònica dels millors djs residents de la discoteca.

Per part seva, Pacha va acollir les activitats d’oci nocturn de l’empresa de ciberseguretat Veeam a les quals van assistir més de 1.000 congressistes. A l’establiment, els assistents es van entretenir amb una proposta culinària i d’animació que va incloure l’actuació d’una sessió especial de l’estrella parisenca Dj Kareem Jr.

L’oferta qualitativa dels locals del grup Costa Este, l’empresa liderada pels germans Ramón i Javier Bordas, destaca així al sector de “l’oci nocturn de qualitat” de la capital catalana.