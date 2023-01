TuAtestado, la iniciativa ‘legaltech’ que aposta per una gestió 100% online

TuAtestado va informar aquest dijous que es posiciona com la nova plataforma ‘legaltech’ que ofereix una tramitació 100% ‘en línia’ dels atestats policials derivats d’accidents de trànsit. L’eina permet a l’usuari localitzar el seu atestat completant les dades de l’accident a través d’un formulari en línia, sense necessitat de desplaçaments a dependències policials ni a despatxos d’advocats.

Aquesta iniciativa, creada per la startup ‘legaltech’ Calculatuindemnización, presta un servei jurídic ‘en línia’ mitjançant el qual l’afectat pot gestionar digitalment l’accés al seu atestat policial, evitant multitud de contratemps i tràmits de documents.

En aquest sentit, l’equip jurídic de l’empresa s’encarrega de realitzar totes les gestions necessàries per a aconseguir l’atestat policial, facilitant la sol·licitud de l’atestat -que està a l’abast de tots els usuaris- i ajustant el tràmit a 30 dies hàbils. D’aquesta manera, el client pot rebre el document en el seu correu electrònic còmodament.

L’atestat policial per accident és un informe fonamental quan es produeix un sinistre en el qual no s’han esclarit els fets o no se sap sobre qui recau la responsabilitat. Aquest document recull tota la informació relativa a l’incident i ha de ser elaborat per qualsevol de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que hagin intervingut en el sinistre.

Cada persona pot sol·licitar a les autoritats competents aquest document després de pagar la taxa oficial pertinent. No obstant això, a vegades l’accidentat ha de personar-se i realitzar tots els tràmits, la qual cosa implica entrar en un procés que sol dilatar-se en el temps i allargar el procés de la reclamació.

En aquest sentit, la plataforma TuAtestado permet concentrar i agilitzar les gestions, tant amb les companyies d’assegurances com amb els diferents operadors jurídics implicats en un accident de circulació, i convertir-se al seu torn en un referent per als usuaris com a plataforma que faciliti les gestions de sol·licitud d’aquest tipus de documents oficials.

Gràcies a l’ús de la tecnologia aplicada al sector jurídic, Calculatuindemnización ofereix a través de TuAtestado un model de gestió de sol·licituds d’atestats completament en línia amb l’objectiu de respondre a les noves necessitats dels usuaris. Així, la companyia aposta per transformar l’actual context de tramitació analògica que preval en el sector legal, superant les limitacions tècniques dels advocats tradicionals.