Tu Línia Roja 55’ arriba al Complex Assistencial Universitari de Lleó

El Complex Assistencial Universitari de Lleó (CAULE) acull la campanya ‘Tu Línia Roja 55’, impulsada per Cardioalianza i Novartis, per a conscienciar als pacients que han sofert un infart de miocardi o un altre esdeveniment vascular ateroescleròtic sobre la importància de la prevenció secundària.
La iniciativa, que es mantindrà activa fins al 30 de novembre en el hall de l’hospital, posa el focus en el control del colesterol LDL, que segons les guies europees ha de mantenir-se per sota de 55 mg/dl en pacients de molt alt risc per a reduir la probabilitat d’un nou episodi cardiovascular.
Les malalties cardiovasculars (ECV) continuen sent una de les principals causes de mortalitat a Espanya i, només en 2024, van provocar 7.258 defuncions a Castella i Lleó. A més, en la majoria dels casos, la responsable és la malaltia vascular ateroescleròtica (EVA), patologia silenciosa però potencialment mortal que causa dos terços de les morts cardiovasculars.
Com assenyala el Dr. Eduardo Villacorta, cap del Servei de Cardiologia del Complex Assistencial Universitari de Lleó, “després d’un infart de miocardi, la prevenció secundària és crucial per a reduir el risc de nous esdeveniments. Cada canvi que el pacient incorpora en el seu dia a dia té un impacte real en el seu pronòstic”.
La campanya es representa mitjançant una gran línia vermella que recorre l’hospital fins a un estand informatiu des del qual els usuaris poden accedir a informació sobre salut cardiovascular i a la plataforma interactiva ‘Tu Línia Roja 55’. Una eina que inclou continguts divulgatius sobre el colesterol LDL i els seus riscos, i des de la qual compten amb la possibilitat de descarregar-se una guia descarregable que els ajuda a interpretar les analítiques.
En paraules de Tomás Fajardo, president de Cardioalianza, “els pacients que han sofert un esdeveniment cardiovascular han de marcar-se com un dels objectius prioritaris prevenir un segon episodi. Així mateix, resulta clau garantir que els pacients puguin accedir, sense restriccions, a la innovació terapèutica, diagnòstica i assistencial. En aquest camí, les associacions de pacients exercim un paper decisiu”.
Segons l’estudi REALITY, un de cada quatre pacients que ha sofert un infart torna a experimentar un altre esdeveniment en els dos anys següents, i un de cada deu mor en aquest mateix període. Malgrat tractar-se del principal factor modificable, més del 80% dels pacients europeus amb malaltia cardiovascular establerta no aconsegueix el nivell òptim de control del colesterol LDL, la qual cosa incrementa de manera significativa el risc de recurrència.
Com ha afegit Esther Espinosa, Head de Comunicacions i Relacions amb els Pacients, “des de Novartis volem ser agents de canvi en la societat i fomentar la prevenció. Per això, treballem amb tot l’ecosistema sanitari per a impulsar l’educació i la conscienciació, amb la finalitat de disminuir de manera significativa els factors de risc i, amb això, millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients”.
La campanya es complementa amb una sessió formativa, dirigida a pacients i familiars, centrada en la importància del control del colesterol LDL i en la seva gestió a través d’hàbits de vida saludables.
