Tres universitats madrilenyes lideren l’oferta privada, segons un informe

La Comunitat de Madrid reuneix la major concentració d’universitats privades d’Espanya, “un model plural i eficient”, segons una anàlisi realitzada pel grup d’experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA), que ha examinat l’oferta d’universitats a Espanya.

El sistema universitari espanyol està format per 86 universitats, de les quals 36 són privades i més d’un 30% estan situades en la Comunitat de Madrid. La regió, on s’assenten les seus d’11 universitat privades, es col·loca així en primera posició per número i qualitat d’universitats privades d’Espanya per davant de Catalunya i Castella i Lleó, que compta amb 5 universitats cadascuna, segons es desprèn d’aquesta anàlisi.

En total, les universitats privades d’Espanya imparteixen 1.923 titulacions entre Graus, Màsters i Doctorats, dels quals gran part s’imparteixen en les onze universitats privades de la Comunitat de Madrid. Dins de l’anàlisi d’Institut Coordenades destaca el model formatiu de cada universitat com un element diferenciador i una mostra de la qualitat de l’ensenyament que s’està promovent a la regió.

“Salvar la bretxa entre mercat i educació universitària és una de les grans necessitats del model actual. La Comunitat de Madrid és un referent en l’educació superior on estan sorgint sistemes de formació més alineats amb les necessitats del mercat i amb enfocaments eminentment aplicats, sense oblidar la recerca bàsica, que ajuden els estudiants a estar preparats per al treball que hauran d’exercir després dels seus estudis”, assenyala Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades.

Ecosistema universitari

Entre les 11 universitats privades de la Comunitat de Madrid (Alfons X el Savi, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, CUNEF, ESIC, Europea de Madrid, Francesc de Vitòria, Internacional Villanueva, CEU Sant Pau, UDIMA i Pontifícia Cometes), l’anàlisi destaca cinc pel seu model d’ensenyament en diferents branques del coneixement

Universitat Alfons X el Savi: Va ser el primer projecte que va veure la llum després de la llei de Reforma universitària de 1984 . Reconeguda com una universitat d’excel·lència en els principals rànquings internacionals, UAX compte una ofereix docent i investigadora àmplia i diversa, composta per 126 titulacions entre Grau, Doble Grau, Màster i Doctorat; i titulacions d’FP de tercer cicle.

El model formatiu impulsat per la universitat, amb un enfocament eminentment aplicat i molt alineat amb la realitat del mercat, usa tècniques d’àgil ‘learning’ per a fomentar la col·laboració i cocreació entre els seus alumnes. UAX despunta especialment per l’aplicació d’aquest model en la branca de Sanitat, i en els graus de Medicina, Odontologia o Veterinària, entre altres per als quals compta amb instal·lacions d’última generació com l’Hospital Clínic Veterinari, l’Hospital Virtual de Simulació, el FabLab, el Biolab, o Clíniques Odontològiques.

Universitat Pontifícia Cometes: Universitat catòlica dirigida per la Companyia de Jesús, adscrita a la xarxa internacional d’ensenyament superior més prestigiós inclosa entre els llocs 601-650 del rànquing internacional QS. “Té una gran projecció internacional i en el seu model aposta per la persona, la innovació educativa i el compromís ètic i social. La universitat compta amb dues marques reconegudes com ICAI, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la universitat, i ICADE, que agrupa les facultats de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials. Destaca per l’alt nivell d’especialització i inserció professional dels seus ingressats, que frega el 100%”, diu l’Institut Coordenades.

CUNEF Universitat: Acrònim de Col·legi Universitari d’Estudis Financers, està especialitzada en banca i finances. La universitat ha desenvolupat un model acadèmic per a respondre als reptes marcats per la tecnologia i per un mercat global. Això li ha portat a incorporar estudis en Matemàtiques, Enginyeria Informàtica i Economia Digital (Mathematics & Computer Science & Digital Business).

CEU Sant Pau: Aquesta universitat privada ha desenvolupat el seu model educatiu d’acord amb una concepció integral de l’home, l’atenció personalitzada i la formació en la doctrina de l’Església Catòlica. Entre les titulacions que imparteix, destaca el Grau de Periodisme, inclòs entre els rànquings nacionals més reconeguts.

ESIC Universitat: Universitat privada creada a partir de la prestigiosa escola de màrqueting i negoci ESIC Business & Màrqueting School, està especialitzada en la formació en màrqueting i gestió de negoci amb una oferta formativa centrada en les seves àrees d’especialització des de fa més de 55 anys: business, màrqueting i tecnologia. La universitat té com a missió la formació acadèmica de professionals capaços de crear empreses i exercir-se amb èxit en elles, amb responsabilitat i eficiència, en qualsevol nivell jeràrquic i en qualsevol àrea.