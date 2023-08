Tres universitats espanyoles pioneres en sistema d’educació superior

Un estudi realitzat per l’Institut Atarazanas conclou que la Universitat de Salamanca, la Pontifícia de Salamanca i l’Alfons X el Savi, pioneres del sistema d’educació superior espanyol públic i privat. L’anàlisi històrica realitzada pel citat institut recorre la creació del sistema universitari d’Espanya des de l’edat mitjana fins a la seva actual conformació i marca tres fites: la fundació de la primera universitat pública a Salamanca en 1254, el naixement de la primera universitat privada religiosa, Pontifícia de Salamanca, en 1941 i l’aparició de la primera universitat privada aconfessional a Espanya, la Universitat Alfons X el Savi, en 1993. El 44% de les universitats espanyoles són de caràcter privat i gairebé la meitat d’elles es van fundar a la fi del segle XX.

Actualment, el sistema universitari espanyol compta amb 89 centres, 50 públics i 39 privats; dels quals només 13 es van crear abans del segle XX. Segons l’anàlisi d’Institut Atarazanas, Castella i Lleó és el bressol del sistema universitari espanyol, amb la fundació de la Universitat de Salamanca i la Universitat de Valladolid en plena edat mitjana. A més, totes dues universitats han mantingut la seva activitat de manera ininterrompuda fins a l’actualitat.

Al costat de Castella i Lleó, Catalunya amb les universitats de Lleida i Barcelona, i Madrid amb la Universitat d’Alcalá de Henares, són les regions pioneres a impulsar l’educació superior pública a Espanya. A elles es van sumar en el segle XVI la Comunitat Valenciana amb la Universitat de València, Galícia amb la Universitat de Santiago de Compostel·la i Andalusia, amb les universitats de Sevilla i Granada; donant origen a la base sobre la qual es desenvoluparia el sistema descentralitzat d’universitats actual.

L’eclosió de l’educació superior a Espanya es va viure en el segle XX i més del 85% de les institucions que actualment ofereixen aquesta formació neixen a partir de 1900. Entre les més destacades estan les universitats politècniques, a conseqüència de l’auge en la importància i atenció en les disciplines cientificotècniques, i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Universitats privades

Un altre gran fita en la conformació del sistema d’universitats va ser l’aparició de les institucions privades, que actualment representen el 44% de les institucions d’educació superior, a mitjan segle XX. En la formació de l’actual xarxa d’universitats privades d’Espanya han tingut especial importància diferents ordes religiosos i les primeres institucions privades que es van fundar al nostre país estaven vinculades a diferents congregacions. És el cas de la Universitat Pontifícia de Salamanca, que neix en 1941 vinculada a la Conferència Episcopal Espanyola, o de la Universitat de Navarra (1960) o la Universitat de Deusto (1963), ambdues també vinculades a ordes religiosos.

Segons l’anàlisi realitzada per Institut Atarazanas, la dècada dels 90 va suposar un punt d’inflexió en la florida de centres privats d’educació superior al nostre país després de l’impuls que va suposar la Llei de Reforma Universitària (LRU) de 1983, normativa que va establir les bases del modern sistema universitari espanyol.

Així, entre 1990 i 1999 es van fundar gairebé el 40% de les universitats privades que actualment donen formació al nostre país. Institut Drassanes assenyala entre les creades en aquesta dècada la fundació de la Universitat Alfons X el Savi en 1993, com la primera universitat privada independent i aconfessional d’Espanya. Fins llavors, tots els centres privats d’ensenyament superior havien estat vinculats a ordes religiosos.

“L’anàlisi que hem realitzat ens mostra que Espanya compta amb un sistema universitari ric i divers, amb centres distribuïts per tota Espanya. Al llarg de la història han sorgit institucions de caràcter públic i privat que han anat responent a les tendències de coneixement que apareixien en el món, la qual cosa va donar origen per exemple a la creació de les universitats politècniques. Els passos que hem anat donant com a societat per a impulsar l’educació superior, i el treball que actualment realitzen les universitats, ens col·loca en una molt bona posició per a comptar amb professionals capacitats per a impulsar nous models econòmics i socials” afirma l’historiador Antonio Fernández Luzón, autor de l’informe de l’Institut Drassanes.

Universitat de Salamanca

Així, la Universitat de Salamanca és la més antiga de les institucions d’ensenyament superior espanyoles. Fundada en plena Edat mitjana, la USAL ha mantingut la seva activitat de manera ininterrompuda fins a l’actualitat. “Avui dia és considerada una de les millors universitats espanyoles, destacant especialment el seu caràcter internacional: és la segona universitat espanyola amb major percentatge d’alumnes estrangers”, diu l’informe.

“La Universitat Pontifícia de Salamanca és de la Conferència Episcopal Espanyola i neix amb l’objectiu de restaurar les facultats de Teologia i Cànons que s’havia exclòs de les universitats espanyoles en 1852. Des de llavors, la institució ha assumit l’esperit i el missatge del Concili Vaticà II amb una clara vocació de servei a la societat” sosté l’estudi.

“La Universitat de Navarra, amb seu a Pamplona, està vinculada a l’Opus Dei promoguda pel fundador de l’ordre Josemaría Escrivá. Amb 7 campus repartits per tota Espanya, actualment la universitat imparteix 37 titulacions de grau i 40 de màster, en els quals promou models d’ensenyament pràctics. En els últims anys ha incrementat la seva activitat investigadora amb la posada en marxa de nous centres de recerca”, segons l’Institut Atarazanas.

“La Universitat de Deusto està regida per la Companyia de Jesús i té dos campus a Bilbao i Sant Sebastià; així com dues seus a Vitòria i Madrid. La institució té com a objectiu servir a la societat amb la seva activitat universitària i a partir d’una visió cristiana de la realitat. La universitat busca l’excel·lència en la recerca i en la docència; així com la formació de persones lliures, ciutadans responsables i professionals competents, amb els coneixements, valors i destreses que els permetin comprometre’s en la promoció del saber i en la transformació de la societat” explica l’informe.

“La Universitat Alfons X el Savi és la primera universitat privada independent i aconfessional d’Espanya va ser reconeguda per les Corts el dia 20 d’abril de 1993. Pionera des dels seus inicis, ha sabut anticipar-se a les necessitats de la societat i del món empresarial durant els seus 30 anys d’existència. Va ser fundada per Jesús Núñez Velázquez, qui, amb tan sols 18 anys, mentre cursava els seus estudis universitaris, crea el seu primer col·legi. UAX és actualment reconeguda en l’àmbit nacional i internacional com una de les millors universitats privades pel seu model formatiu, vinculat des dels seus orígens a l’empresa, havent sabut evolucionar al llarg de tres dècades per a mantenir-se a l’avantguarda educativa”, conclou l’estudi.