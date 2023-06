Els tres nous museus de Madrid que triomfen

El pròxim 28 de juny obrirà les portes la Galeria de les Col·leccions Reals, un nou museu nacional, situat al costat del Palau Real i la Catedral de l’Almudena. Albergarà una selecció de joies de Patrimoni Nacional i on un terç de les peces que es mostri estarà en constant rotació. Per a l’exposició inaugural s’exposaran més de 650 peces entre pintures, arts decoratives, fotografies històriques i tapissos, entre les quals es troben obres mestres com el ‘Cavall blanc’ de Velázquez, o ‘Salomé amb el cap del Baptista’ de Caravaggio. El nou espai se situa, a més, en un edifici de més 40.000 metres quadrats dissenyat per Emilio Tuñón i Luis Moreno Mansilla, acabat el 2015 i que ja ha rebut deu premis d’arquitectura abans de la seva inauguració.

Mentrestant, Gran Via acaba de rebre a un nou inquilí en el número 15, en un dels edificis més coneguts del carrer, on es va situar durant més de 100 anys la seu de la Joieria Aldao, coneguda com la “joieria dels reis”, i el llegat històric dels quals s’ha preservat en un nou espai que trenca amb el concepte tradicional de museu.

Museu Gran Via 15 revoluciona la manera d’acostar l’art als ciutadans amb una aposta per la democratització d’aquest; combinant instal·lacions artístiques vinculades a l’art contemporani amb un showroom on poder adquirir objectes comissariats, tots ells de producció nacional.

Un lloc on s’entremescla l’avantguardista amb l’herència pròpia de l’edifici, del qual es conserva gran part del seu cassetonat i sòls, que entren a formar part de la visita, així com la famosa cambra cuirassada on es preservaven les joies més valuoses. El tret de sortida el dona amb ‘Walking Life’, la primera gran exposició en solitari d’Okuda San Miguel en la qual el reconegut artista contemporani proposa a l’espectador un recorregut per 6 zones per convertir-se en part de la seva obra.

Finalment, Nomad, acabat d’inaugurar i també en el número 78 de la mateixa Gran Via, proposa UTOPIA 1.0, una exposició que planteja com seria l’Univers si la intel·ligència artificial estigués integrada en el nucli del planeta, amb la qual busca que els visitants reflexionin sobre el coneixement compartit. El museu, que arriba a Madrid després de Nova York, Miami i Washington, és una proposta purament immersiva, en la qual els últims avanços de la intel·ligència artificial aplicats al sector de l’art, amb la innovació creativa i els desenvolupaments tecnològics donen com a resultat una experiència totalment sensorial. L’espai, que obre fins a mitjanit, vol que els espectadors se sentin part activa de l’exposició.