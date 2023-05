Tres escoles de tecnologia que acceleren la generació de talent IT

L’estat espanyol compta amb al voltant de 727.000 professionals tecnològics, que representen el 3,8% dels empleats totals del país, segons l’Informe de la Societat Digital a Espanya 2022. Una xifra lleument inferior a la mitjana de la Unió Europea, que se situa percentatge de professionals tecnològics en el 4,8%, segons el mateix informe. Tot i això, el 2022 van quedar més de 120.000 vacants sense cobrir per a experts en noves tecnologies al nostre país segons les dades manejades per l’associació DigitalES.

En un informe publicat per aquesta organització, Madrid era a més la regió amb un nombre més gran de llocs tecnològics sense cobrir amb 41.000 posicions, per davant de Catalunya, on van quedar 20.000 vacants, el País Basc amb 11.000 o Andalusia amb 10.000. Els altres dos pols de talent digital que estan experimentant un fort creixement en demanda de talent digital són Aragó, on van quedar vacants 9.500 llocs per a professionals del sector tecnològic i València, amb 8.500.

Entre les raons principals d’aquestes vacants, les empreses apunten en un 70% dels casos la manca de sol·licituds per a les posicions que tenen obertes. Per això, sorgeix un nou corrent de formació en tecnologies que permet capacitar professionals d’altres indústries en noves tecnologies a través de formacions intensives.

Escoles de formació en tecnologia com GAMMA Tech School, Neoland o Ironhack són els referents que estan desenvolupant nous programes per respondre a la demanda creixent de professionals IT.

Gamma Tech School, amb un campus al centre de Madrid, compta amb un model de formació enfocat a formar els alumnes en les principals tecnologies que demana el mercat, amb una metodologia pròpia desenvolupada per enginyers amb més de 20 anys d’experiència en empreses tecnològiques. Gamma compta actualment amb cursos intensius de formació en desenvolupament web, anàlisi de dades i ciberseguretat.

L’escola aposta per les classes presencials amb suport en línia, el treball col·laboratiu entre els seus alumnes, i el desenvolupament de projectes reals durant la seva formació. Aquesta metodologia permet als alumnes crear una base de coneixement sòlida que en faciliti la incorporació al mercat laboral. De fet, els alumnes de Gamma no paguen la seva formació fins que no troben feina amb un salari a partir de 18.000 euros.

Pel que fa a Ironhack, el seu model formatiu posa l’accent en llenguatges de programació concrets que els seus alumnes aprenen als seus bootcamps intensius. Amb un gran pes de la formació en remot, aquesta escola també ofereix formació presencial en disciplines com ara disseny UX/UI, desenvolupament web, anàlisi de dades o ciberseguretat.

Neoland compta amb una oferta de bootcamps centrada en anàlisi de dades, disseny UX/UI, desenvolupament web i ciberseguretat. Els seus alumnes reben formació en tecnologies i llenguatges concrets, que aprenen a manejar i desenvolupar als cursos intensius. La formació, en què el format en línia té un gran pes, també es pot desenvolupar de forma presencial als campus de l’escola.

Aquesta nova oferta de formacions intensives pretén accelerar la disponibilitat de professionals tecnològics que cobreixin les necessitats que actualment hi ha al mercat, amb atenció a la capacitació dels seus coneixements tècnics.

A més, com passa amb models com els de GAMMA, també s’està prestant cada cop més atenció a la capacitat dels alumnes per aprendre noves tecnologies, ja que a causa de la dinàmica del sector TIC, seran professionals que s’hagin de seguir formant durant tota la vida laboral .

La bretxa de talent en noves tecnologies continuarà creixent en un futur. El Fòrum Econòmic Mundial estima que aproximadament la meitat dels treballadors de tot el món han de rebre formació per desenvolupar noves competències relacionades amb les noves tecnologies. D’altra banda, l’OCDE estima que el 65% dels nens d’avui exerciran en el futur feines que encara no existeixen.

Els bootcamps representen un canvi en el panorama educatiu, que necessita plantejaments que potenciïn l’educació contínua i la capacitació accelerada de perfils professionals per flexibilitzar el mercat laboral i facilitar la migració de treballadors d’unes indústries a altres. En aquest sentit, els bootcamps i les formacions intensives s’adapten a les necessitats canviants dels estudiants i a les demandes del mercat laboral en constant evolució.