Tres de cada quatre ciutadans creuen que Espanya és un país segur

La majoria dels espanyols, tres de cada quatre, creuen que Espanya és un país segur i el 50% de la població opina que es manté igual de segura que fa dos anys, segons l’informe de l’Observatori Securitas Direct publica ‘La seguretat en llars i negocis’. Securitas Direct, companyia especialitzada en protecció de persones, llars i petits negocis, va presentar aquest dimarts l’Observatori Securitas Direct. Un projecte que neix en el marc del 30è aniversari de la companyia i l’ambició de la qual és convertir-se en l’espai de referència per a la consulta d’informació, coneixement i tendències de seguretat.

L’Observatori Securitas Direct s’inaugura amb un primer informe titulat ‘La seguretat en llars i negocis’, que realitza un estudi sobre la percepció de la seguretat dels països d’Europa i Latam en els quals opera la companyia, posant el focus en els hàbits i comportaments de seguretat d’Espanya. A més, recull els llocs més segurs del nostre país.

L’informe analitza les zones més segures d’Espanya, basant-se en el número salts d’alarmes atesos per la Central Receptora d’Alarmes (CRA) de Securitas Direct que rep els senyals dels 1,8 milions d’alarmes connectades a les quals la companyia dona servei a Espanya.

D’acord amb les dades de la companyia, Galícia, el Principat d’Astúries, Cantàbria, Comunitat de Madrid i les Illes Canàries són les comunitats autònomes més segures del país. Així mateix, per províncies: Lugo, Àvila, la Corunya, Burgos i Ciudad Real encapçalen el llistat. Quant a municipis de més de 30.000 habitants, són Osca, Lugo, Huelva, Pozuelo de Alarcón, Talavera de la Reina, Granada, Sant Cristòfor de la Llacuna, Burgos, Oviedo i Sant Vicent de Raspeig els que registren millors dades.

Dies amb més robatoris

Quant als moments en els quals el risc de sofrir un intent d’intrusió augmenta, l’informe revela que, en general, és de nit, ja sigui de matinada o a últimes hores del dia.

La major concentració d’intrusions, pel que fa a hores, es dona des de les 01.00 HORES a les 05.00 hores en tots els dies de la setmana. En particular, la major incidència es registra els dijous des de la 01.00 a les 03.00.. Per contra, de 05.00. a 08.00 és si més no intrusions es donen.

D’altra banda, l’informe també apunta que la probabilitat de robatori augmenta un 25% en dies festius. Això impacta majoritàriament en els habitatges habituals ja que romanen buides més de l’habitual en aquests moments.

Tipus d’immobles

Quant a la tipologia d’immoble, són els xalets els que sofreixen més intrusions, en contraposició als pisos o apartaments, que corren menor risc.

En aquest sentit, l’informe també explica les tècniques de robatori més utilitzades segons el tipus d’immoble: en el cas dels pisos i apartaments, el principal punt d’accés és a través de la porta d’entrada amb tècniques com el ‘bumping’, l’espanyaportes o la relliscada. Mentre que, en el cas de xalets independents i adossats, el modus operandi consisteix a grimpar per les façanes per a aconseguir accedir per punts vulnerables com a finestres, balcons i terrats, o directament forçar portes secundàries.

Així mateix, també s’observa que existeix preocupació generalitzada per les segones residències, així ho expressa el 67% de la població. Aquesta tipologia d’immoble ha crescut en un 44% en els últims dos anys i, en conseqüència, la necessitat de protegir-la.

Pel que fa a les intrusions segons el tipus de via, els immobles situats en places, avingudes i passatges solen sofrir més intrusions que la resta de tipus de vies. Per contra, els paratges i finques són els que menys robatoris sofreixen, amb gairebé la meitat d’intrusions registrades.

Percepció de la seguretat

La companyia també ha analitzat les preocupacions de la societat en les geografies en les quals és present, elaborant un “Índex de la Tranquil·litat” d’Europa i Latam. Aquesta dada es calcula gràcies a un estudi que elabora Kantar per a la companyia i que mesura la rellevància que té per a les persones sofrir una intrusió i les possibilitats que això ocorri.

Així, des d’una perspectiva global, els països de Latam mostren major preocupació per la seguretat que els d’Europa. A més, totes dues regions coincideixen que el robatori en la llar és la principal preocupació. A Europa els robatoris en la llar preocupen gairebé el doble que els que succeeixen en l’exterior de l’habitatge, per contra, en Latam, la preocupació pel robatori fora de la llar supera en un 4% de mitjana al qual pot ocórrer dins de l’habitatge.

En el cas d’Espanya, Securitas Direct ha reforçat el seu informe realitzant un estudi per a analitzar les principals preocupacions de la societat al costat de IO Recerca amb una mostra de 2.000 persones. Aquest estudi mostra que la majoria dels espanyols, 3 de cada 4, creuen que Espanya és un país segur i el 50% de la població opina que es manté igual de segura que fa dos anys. Una dada que està alineat amb l’Índex de la Tranquil·litat que es manté estable a Espanya entre 2021 i 2022, obtenint una puntuació de 90 (en un índex entre 0 i 200).

Robatoris i ocupacions

El 91% dels espanyols sent preocupació respecte a la protecció de la seva llar. Els robatoris són el principal factor en aquest sentit, i és que 2 de cada 3 espanyols afirmen sentir inquietud davant ells. En segon lloc, trobem les ocupacions.

A aquestes els segueixen les incidències que puguin ocórrer en la llar com a inundacions i incendis amb un 37% i les emergències sanitàries, que se situen en quarta posició. Destaca que tan sols el 9% dels enquestats afirmen no sentir cap preocupació en relació amb la protecció de la seva llar.

L’estudi també analitza les mesures de seguretat més utilitzada per la societat espanyola. Les portes blindades són l’opció més triada; més de la meitat de la població les utilitza. A aquestes els segueixen els telefonillos amb cambra i les reixes en finestres, amb un 30% i un 28% respectivament.

Quant a mesures de seguretat que solen instal·lar-se de manera proactiva, trobem en primer lloc les alarmes connectades a una Central Receptora (CRA), mesura que en un 80% dels casos s’instal·la per a evitar robatoris quan s’està fora de la llar.

Intel·ligència artificial

L’informe conclou analitzant les principals tendències del sector que apunten a l’aplicació de la tecnologia més disruptiva com a peça clau del futur.

En concret, cobra especial rellevància la seguretat col·laborativa, en la qual els dispositius connectats conviuran i fins i tot cooperaran en favor de la major protecció de la llar i els que els envolten. La Intel·ligència Artificial també serà fonamental per a assegurar una detecció cada vegada més anticipada i eficient així com en el desenvolupament de la protecció total.