Tres barcelonins, protagonistes del 25 aniversari de National Geographic

Els barcelonins Miquel Marsal, Jordi Canal-Soler i Albert Subirà han estat seleccionats per ‘National Geographic Espanya’ per a explicar el seu testimoniatge com a subscriptors històrics de la revista, que va arribar als quioscos per primera vegada a l’octubre de 1997 i compleix 25 anys en 2022.

Amb motiu d’aquesta celebració, la capçalera de marc groc ha produït un vídeo especial –que pot veure’s en la ‘landing’ de l’aniversari– en el qual recull les experiències d’alguns dels subscriptors que han acompanyat a la publicació durant aquests 25 anys, en els quals ‘National Geographic España’ ha introduït en la societat conceptes com a canvi climàtic, mars de plàstic, igualtat de gènere o activisme social.

Fa uns mesos, la revista va fer una crida als subscriptors més veterans perquè expliquessin les seves experiències més personals i poder donar-los veu, en un homenatge a aquelles persones que han fet costat a ‘National Geographic Espanya’ des dels seus inicis. Després de rebre més d’un centenar d’històries increïbles, s’han triat un total de nou testimoniatges, entre els quals destaca el relat de tres barcelonins.

En la peça de vídeo elaborada pel 25 aniversari, titulada ‘Una història d’amor des de 1997’, Miquel Marsal explica la seva especial vinculació amb la revista. Aquell any complia 14 anys i un amic del seu pare li va regalar el primer número de ‘National Geographic España’ i una subscripció d’un mes, que finalment s’ha prolongat durant 25 anys.

Per a Marsal, que en aquell moment havia estat diagnosticat de Trastorn del Dèficit d’Atenció, hiperactivitat i dislèxia, el contingut visual de la revista va resultar clau per a adquirir innombrables coneixements, per la qual cosa cada mes esperava amb gran il·lusió l’arribada d’un nou exemplar. “És molt més que alguna cosa que m’acompanya cada mes, és una herència, un llegat que el meu fill tindrà”, relata en el vídeo.

Jordi Canal-Soler, fotògraf i escriptor, va trobar en ‘National Geographic España’ la “clau fonamental” per a la seva vocació: transmetre el món a través de la imatge. Gràcies a la motivació de la revista, ho ha aconseguit, ja que ha recorregut 90 països i ha publicat quatre llibres sobre els seus viatges.

El testimoniatge d’Albert Subirà és un altre dels destacats en el vídeo dedicat als primers subscriptors de la revista. Aquest barceloní, col·leccionista de revistes, compta amb més de 1.000 exemplars de ‘National Geographic’ de tot el món i de tots els temps. “Jo soc com soc en part pel que he viscut en la meva vida, i en part gràcies al que he llegit i vist en ‘National Geographic’”, assenyala Subirà.

En la campanya també han participat altres històrics subscriptors: el mestre i explorador Manuel José Carpintero (Ciudad Real); la família composta per Maribel Abadia e Libe Aranguren (Pamplona); el professor universitari Enrique Baquero (Pamplona); la directora del Museu Geominero de Madrid, Ana Rodrigo, i el exalcalde de Béjar (Salamanca) Cipriano González.

‘National Geographic España’, la primera edició europea d’una revista llegendària, celebra el seu 25 aniversari en 2022. La primera portada de l’edició espanyola es va publicar el 15 d’octubre de 1997 i, des de llavors, ha introduït en la societat conceptes com a canvi climàtic, mars de plàstic, igualtat de gènere o activisme social.

El famós marc groc de’ National Geographic’ “ha estat una finestra, una invitació a anar més enllà, a descobrir el que realment ocorre en el món i mereix ser comptat. Des de les seves pàgines, la revista ha impulsat l’amor pel planeta, la necessitat de cuidar-lo, així com la urgència de prendre mesures contra l’abús, l’explotació i contra tota mena de desigualtats”, expliquen des de la publicació.