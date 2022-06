TransPerfect oferirà formació en anglès bonificada a través de Fundae

TransPerfect, la multinacional líder en serveis lingüístics i solucions tecnològiques amb seus a Barcelona, Madrid, Palma, València i Alacant, va anunciar el llançament de cursos d’anglès bonificats després de complir amb els requisits de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae) per a la bonificació de cursos de teleformació i modalitat mixta. Les empreses a Espanya podran oferir als seus treballadors cursos de formació en anglès de la mà de la companyia líder en traducció i localització de continguts, amb més de 30 anys d’experiència.

L’empresa estatunidenca oferirà diferents paquets de cursos ‘online’, tant grupals com individuals, desenvolupats per TransPerfect Language and Cultural Training, la divisió de formació lingüística i cultural de la companyia.

Els cursos seran liderats per tutors especialitzats que proporcionaran una atenció personalitzada a l’estudiant, adaptant l’aprenentatge al progrés de cadascun mitjançant la metodologia Blended Business English.

Aquests paquets inclouen l’accés a la pròpia plataforma de TransPerfect que facilitarà a l’estudiant el seguiment del curs i el repàs dels diferents continguts, a més de l’accés al programa de classes impartides per una xarxa de professors de nivell natiu, qualificats i certificats.

L’anglès és la primera categoria més demandada entre les formacions bonificades per Fundae, amb diferència sobre la segona, que és la prevenció de riscos laborals.

En 2021 més de 4,8 milions de participants es van beneficiar de les accions formatives programades per les seves empreses, segons la fundació, una xifra que, malgrat la pandèmia, ha presentat un creixement constant durant l’última dècada.

TransPerfect va destacar que reafirma així la seva aposta per Espanya, país on ja ocupa més de 1.000 persones i des d’on ofereix serveis a tota Europa. Les seves oficines de Barcelona són les més grans de la multinacional a tot el món, accentuant la importància del país en l’estratègia de l’empresa.

A més de la formació, la companyia està especialitzada en localització de continguts, doblatge, intel·ligència artificial i e-learning, entre altres solucions tecnològiques.

Certificat a França

La multinacional estatunidenca també ha estès els seus serveis de formació a França, on gràcies a l’obtenció del certificat oficial Qualiopi posarà a la disposició dels més de 40 milions de treballadors assalariats del país els seus cursos de francès, anglès, alemany, italià i espanyol.

Una verificació que permetrà a TransPerfect publicar els seus cursos en el catàleg CPF de formació per a treballadors 100% subvencionada per les institucions públiques franceses.