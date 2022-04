TransPerfect genera un volum de negoci superior als 100 milions de dòlars

TransPerfect, la multinacional líder en serveis lingüístics i solucions tecnològiques per a negocis globals, ha anunciat un volum de negoci generat des de les seves oficines a Espanya de 105 milions de dòlars (96 milions d’euros). Una xifra que es fa pública després de comunicar els seus resultats anuals, amb els quals va sobrepassar el bilió de dòlars.

L’aposta de TransPerfect per Espanya com un dels seus principals centres de producció fora dels Estats Units es manté ferma amb la incorporació el 2021 de 350 nous treballadors en la seva seu de Barcelona, que es consolida per segon any consecutiu com l’oficina amb més empleats de la companyia a tot el món.

Amb seus també a Madrid i Palma, la companyia ha incorporat enguany noves localitzacions a Alacant i València amb l’adquisició del consorci nòrdic Semantix International Group AB, que prèviament comptava amb una oficina en la capital de la Costa Blanca, i amb la incorporació de l’estudi valencià de doblatge i sonorització Somàgic.

A més d’àrees de negoci com la d’intel·ligència artificial vertical (Vertical AI) i de la seva plataforma DataForce, que proporciona dades perquè els sistemes de IA siguin més intel·ligents, el creixement en dobles dígits de TransPerfect en la península s’ha degut novament a la demanda deservicios de localització de continguts audiovisuals en els sectors de l’entreteniment i corporatiu i, especialment, a la consolidació de la divisió de desenvolupament de formacions en línia (elearning Development), un equip que ha experimentat un “impressionant creixement” en l’oficina de Barcelona enguany, segons paraules de Barnaby Wass, vicepresident de la companyia.

Des de la capital catalana, el vicepresident sènior de la multinacional estatunidenca supervisa una vintena d’oficines com la d’Istanbul, inaugurada al gener de 2021, del més del centenar amb les quals compta la companyia a tot el món: “Espanya sempre ha estat un eix estratègic per a nosaltres des d’on oferim serveis a tota Europa. Gràcies als més de 1000 treballadors a Barcelona, Madrid, Palma, València i Alacant podem anunciar aquests grans resultats que ens permetran continuar creixent al país”, va destacar.

En 2021, TransPerfect també va fer un pas al capdavant en els seus objectius filantròpics brindant el seu suport un any més a la TransPerfect Mountain Challenge, la carrera solidària a benefici de la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc), que des de 2018 i tant en format presencial com virtual ha recaptat més de 140.000 euros per a la lluita contra el càncer infantil. Recentment, la companyia ha anunciat el retorn de l’esdeveniment a un format presencial, amb la celebració de la cinquena edició de la carrera a Sant Iscle de Vallalta el pròxim 4 de juny.

Creixement imparable

En termes globals, la multinacional líder en serveis lingüístics i solucions tecnològiques per a negocis globals també ha anunciat uns ingressos anuals de rècord, amb 970 milions d’euros (1.100 milions de dòlars), i un creixement del 31 per cent respecte a l’any anterior.

“Estem molt orgullosos de ser la primera companyia del nostre sector a aconseguir la meta del bilió de dòlars en facturació anual. Encara que continuem centrant-nos més en la satisfacció del client que en la grandària, el creixement dels ingressos indica que els nostres serveis i tecnologia afegeixen cada vegada més i més valor als negocis dels nostres clients”, va remarcar el president i director executiu de TransPerfect, Phil Shawe.