TransPerfect consolida l’aposta pel sector audiovisual espanyol

TransPerfect veu consolidada la seva aposta pel sector audiovisual espanyol. TransPerfect ha considerat aquest dijous consolidada la seva aposta per l’audiovisual espanyol, després de prioritzar la seva activitat en el sector com a part de la seva estratègia de negoci sota la marca TransPerfect Studios. Ha destacat que aquesta mateixa setmana formen part del jurat del Festival de Cinema Compromès de Guadalajara a través del director de TransPerfect Studios España, Javier Fernández, informa la multinacional en un comunicat.

Fernández ha explicat que a Espanya es fa molt bon cinema però també molt bona postproducció, i ha constatat com a prova que “en moltes grans pel·lícules americanes sempre hi ha equip espanyol”. Per això, la multinacional ha reafirmat la seva aposta pel cinema espanyol, “posant a la disposició de productores i distribuïdores els més de 30 anys d’experiència” de TransPerfect en el sector de la traducció i la localització de continguts.

Ha destacat que aquesta aposta ha fet que artistes com Rigoberta Bandini i Nadlyn hagin passat pels estudis de TransPerfect de Barcelona, on també s’han fet treballs de postproducció per a clients com Warner Bros i MTV. Entre els últims treballs de TransPerfect Studios està la postproducció de so de la pel·lícula ‘La Pell Del Tambor‘ (adaptació de la novel·la d’Arturo Pérez-Reverte) i ‘De Quijotes i Llavors’, en la qual TransPerfect Studios va ser productora associada.

Medianext i “uberització” del doblatge

La multinacional també ha destacat les seves adquisicions des de 2019: Lassostudios, Sublim Subtitling i Somàgic, amb la plantilla d’experts del qual ha “construït una innovadora oferta de serveis” mitjançant la tecnologia StudioNEXT. Aquesta tecnologia permet el doblatge en remot i el que defineix com “uberización del doblatge”, ja que actors i actrius a Espanya poden teletreballar en comptes de desplaçar-se necessàriament als estudis de les grans ciutats.

La MediaNEXT Dubbing Academy de la companyia també usa aquesta tecnologia per a formar a actors en doblatge, “impulsant d’aquesta manera la descentralització del sector al país”.