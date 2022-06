TransPerfect celebra una nova carrera solidara en benefici de Afanoc

El municipi de Sant Iscle de Vallalta (Barcelona) acollirà demà la cinquena edició de la TransPerfect Mountain Challenge organitzada per TransPerfect. Després de diverses edicions en format en línia a causa de la situació de pandèmia, la multinacional de traduccions torna a apostar per un format presencial que parteix amb l’objectiu d’aconseguir 400 inscripcions. Aquesta nova edició es compon de diferents modalitats, d’una banda la carrera de Trail Running de 12 quilòmetres pel bosc de la Vall de Vallalta, que compta amb un recorregut apte per a tots els nivells i, paral·lelament, dos circuits d’orientació en nivells de 2 i 4 hores.

Entre les novetats d’aquesta edició també s’inclou una sessió de ioga que tindrà lloc després de l’arribada dels corredors, a més de l’obertura d’una zona infantil amb rocòdrom perquè els més petits de la casa també puguin gaudir l’experiència. Gràcies a les anteriors edicions de la TransPerfect Mountain Challenge s’ha recaptat més de 140.000 euros en benefici de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) fins avui.

La companyia té l’objectiu d’augmentar aquesta xifra en 40.000 euros més que es podrien recaptar mitjançant la pròpia carrera i més esdeveniments en els quals l’organització col·laborarà per a maximitzar la seva aportació a la causa al llarg de l’any. La Casa dels Xuklis tornarà a ser el projecte al qual es destinarà la donació de la companyia. Es tracta d’una casa d’acolliment amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies i brindar suport psicològic i terapèutic.

En 2018 es va celebrar la primera TransPerfect Mountain Challenge a Sant Julià de Cerdanyola amb la participació de més de 150 persones, una xifra que va escalar fins als 350 en la seva segona edició ja a Sant Iscle de Vallalta. Després de la seva tercera i quarta edició en format en línia a causa de la pandèmia, aquest esdeveniment significarà la volta a la presencialitat de la principal cita benèfica de la multinacional.

TransPerfect és el major proveïdor mundial de solucions lingüístiques i tecnològiques per al comerç mundial. La companyia compta amb oficines a Barcelona, on té un dels seus centres operatius més importants a nivell global i que empra a prop d’un miler de treballadors.

En els últims anys la companyia ha apostat de manera ferma pel mercat espanyol amb una estratègia de fusions i adquisicions. Fins avui, la multinacional liderada per Phil Shawe ha tancat la compra de Propulse Vídeo, Lassostudios, Semantix, Webcertain i les instal·lacions dels estudis Polford entre altres, la majoria dels quals estan enfocats a la vertical de doblatge i desenvolupament de continguts audiovisuals, un dels pilars de creixement de la companyia en els últims anys.