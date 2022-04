Transparència Internacional sol·licita accés a informació de ‘golden vises’

Transparència Internacional (TI) Espanya ha presentat una sol·licitud d’accés a la informació pública per a conèixer les autoritzacions de residència (o golden vises) concedides en el marc de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, incloent a ciutadans de nacionalitat russa, així com aquelles concedides per nacionalitats als seus familiars.

Aquesta sol·licitud va ser dirigida tant al Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, com al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Entre altres, TI-Espanya busca accedir a la informació relativa a les autoritzacions de residència d’inversors russos.

“Durant l’última dècada, funcionaris públics corruptes i empresaris van comprar passaports i vises daurades, ajudant a ocultar els seus actius i identitats. Segons els informes, els russos representen gairebé la meitat dels quals han adquirit la ciutadania utilitzant aquesta ruta. Els escàndols han demostrat que aquests esquemes opacs no tenen a veure amb la inversió genuïna o la migració”, va explicar Maira Martini, experta en fluxos de diners corruptes en Transparency International.

“La Comissió Europea ha reconegut durant molt de temps els problemes amb tals esquemes, però no ha pres mesures decisives. Ara és el moment de tancar la porta als cleptócratas i els seus diners”, va afegir.

En la sol·licitud realitzada a l’empara de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, TI-Espanya ha instat totes dues entitats a brindar accés a qualsevol informació relativa al nombre d’autoritzacions de residència concedides en el marc de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, incloent a ciutadans de nacionalitat russa, i indicant el país d’origen i desagregant per nacionalitat, durant els últims cinc anys.

També al nombre d’autoritzacions de residència concedida per nacionalitats als familiars dels indicats en el punt 1, durant els últims cinc anys.

En relació amb les renovacions d’autoritzacions de residència, i tenint en consideració que el visat inicial s’expedeix per un període de dos anys i els inversors estrangers poden sol·licitar la renovació del seu permís de residència per períodes successius de 5 anys, sol·licita el nombre de visats renovats desagregats per nacionalitat, durant els últims cinc anys.

Així mateix, vol conèixer el nombre d’autoritzacions de residència per a inversors concedides per silenci administratiu desagregades per nacionalitats, entre l’1 de gener de 2017 i la data de presentació d’aquesta sol·licitud i el detall dels visats suspesos en virtut de la decisió presa en coordinació entre el Ministeri de Relacions Exteriors, Unió Europea i Cooperació; el Ministeri de l’Interior i el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, així com els visats de familiars dels anteriors i codi RFI, i la còpia de la Resolució mitjançant la qual es pren aquesta decisió. Finalment, reclama els Ingressos totals d’Espanya a conseqüència de les autoritzacions de residència concedides per a inversors russos