Transició ecològica i sostenibilitat, claus per combatre el canvi climàtic

La Fàbrica Ramis d’Inca va acollir l’eForum de debat emmarcat en les activitats d’eMallorca Experience Week, que va comptar amb l’assistència del vicepresident i conseller de Transició Energètica del Govern, Juan Pedro Yllanes, i l’alcalde d’Inca, Virgili Moreno, i de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, encarregats d’obrir diferents sessions. Unes jornades en les quals les intervencions dels ponents es van centrar en els reptes enfront del canvi climàtic, la responsabilitat amb el planeta i les oportunitats que presenta la mobilitat sostenible.

Els participants en les diferents sessions del fòrum van coincidir a destacar la importància de la transició ecològica i la sostenibilitat com a eines bàsiques per a afrontar amb èxit el canvi climàtic i els reptes que es desprenen d’ell, enfront d’una audiència que es va acostar fins a aquest recinte d’Inca per a escoltar a alguns dels principals referents del sector. Entre ells es trobaven la directora executiva de Greenpeace España, Eva Saldaña; el periodista Arturo Larena o la biòloga marina Salut Deudero.

També han pres parteix representants d’entitats públiques i privades, com Pau de Vilchez, president del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears; Beñat Sanz responsable de la secció d’energies marines d’APPA (Associació d’Empreses d’Energies Renovables); Rafael Mujeriego, president d’ASERSA (Associació Espanyola de Reutilització Sostenible de l’Aigua), o Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià.

Els reptes i oportunitats de l’emobility han tingut una anàlisi clau, de la mà del patrocinador principal de l’esdeveniment eMallorca Technology, i amb la participació de destacats experts internacionals com Markus Dold, CEO eMallorca Technology; Donen Ram, Event MC & Speaker Coach; Christoph Stroschein, Managing director of GESI Deutsche Gesellschaft für Systeminnovation mbH o Marc Mültin Founder i CEO de Switch entre altres.

Sostenibilitat

A més, durant la celebració d’eForum, ha estat clau l’anàlisi de la sostenibilitat en el sector turístic, tenint com a protagonistes les pràctiques sostenibles en turisme i com aquestes afecten els agents implicats.

Sota el títol ‘Destins sostenibles per a un turisme responsable’, la sessió s’ha centrat en el sector turístic i en com afecten les pràctiques sostenibles als diferents agents implicats. La secretària d’estat de Turisme del Govern central, Rosana Morillo, ha estat l’encarregada d’inaugurar una sessió que ha reunit a reconegudes personalitats de l’àmbit públic i privat del sector turístic.

Així Fernando Gallardo, president d’EuroFintech i secretari del Consell de l’Aliança Hotelera o Teresa Táboas, arquitecta i membre del Consell de la Unió Internacional d’Arquitectes, han parlat sobre com afecten les polítiques de sostenibilitat en els comptes de resultats de les empreses hoteleres, o sobre el binomi turisme-territori.

Per la seva part Carmelo J. León González, director de la Càtedra Unesco de Turisme i Desenvolupament Econòmic Sostenible de la Universitat Las Palmas de Gran Canaria ha analitzat els pros i els contres del turisme sostenible. Mentre que Carlos Bravo, expert en mobilitat sostenible de Transport & Environment, s’ha centrat en la mobilitat sostenible en territoris insulars.

A més, també han tingut lloc diverses taules rodones sobre incentivar les bones pràctiques sostenibles en el turisme i com evitar la petjada que aquesta activitat econòmica deixa en el nostre entorn i en les quals han participat responsables polítics de municipis on el turisme té una especial importància, com Capdepera, Pollença o Sóller, així com empresaris de l’hostaleria o la gestió de residus.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela, ha estat l’encarregat de posar punt final a aquesta edició del fòrum.