TotalEnergies, GXO i Kimberley-Clark sumen posicions a la llista Forbes

La revista ‘Forbes’ ha publicat el seu llistat de ‘100 millors empreses per a treballar’ a Espanya. Enguany, Forbes destaca la incorporació de la intel·ligència artificial (IA) en les companyies i la rellevància que la jornada de 4 dies està prenent en els discursos de les estratègies de recursos humans.

TotalEnergies, GXO i Kimberley-Clark són algunes de les incloses en el rànquing i que impulsen estratègies originals per a revolucionar l’ecosistema laboral i cuidar del seu actiu més preuat, les persones que treballen en els seus equips.

TotalEnergies, amb seu a Oviedo i que compta amb més de 320 empleats, ha estat una de les triades per les més de cent de mesures de conciliació que han impulsat per a fomentar noves formes de treball. Dedicada a la Generació i comercialització d’energia, han implementat recentment la pràctica dels “Green Friday”, divendres sense reunions, proposta que els empleats existents i possibles futurs treballadors abracen amb entusiasme. Pel que fa a l’evolució tecnològica, l’empresa fa valdre les oportunitats que brinda aquest nou escenari: minimitzar l’esforç i augmentar la seguretat en el treball.

Per quart any consecutiu, GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), la principal companyia a escala global especialitzada en contractes logístics, també ha estat reconeguda per la revista Forbes com una de les millors empreses per a treballar a Espanya per les seves excel·lents pràctiques en Recursos Humans. La companyia ja es posiciona com una de les líders en atracció i retenció de talent gràcies a promoure el creixement dels empleats en tots els nivells. El seu programa intern “Grow at GXO” impulsa el desenvolupament dels treballadors en els centres, facilitant el seu ascens a rols de major responsabilitat. A més, compten amb més d’1 milió d’hores de formació en la seva plataforma “GXO University”, oferint certificacions en lideratge, innovació i gestió de projectes. Amb la iniciativa “We Belong”, GXO fomenta la diversitat, inclusió i el sentit de pertinença a través de nombroses activitats a tot el món per a crear un ambient laboral positiu.

Kimberly-*Clark, dedicats a trobar formes més innovadores de millorar la salut i la higiene de les persones, també està inclosa en la llista d’enguany. La companyia compta amb una oficina Madrid i un centre de fabricació a Salamanca, on els seus 3.200 empleats ja usen un chatbot intern anomenat KayCee, eina pensada perquè les persones puguin des de tenir resposta a les seves preguntes més comunes a gestionar les seves vacances. Un altre dels motius que ha portat la companyia a estar entre una de les “100 millors empreses per a treballar” a Espanya és la seva aposta per la cultura d’aprenentatge continu i desenvolupament de noves capacitats, fomentant així que es reconegui l’experiència i habilitats úniques que cada empleat aporta a Kimberly-*Clark.

En la seva llista anual, ‘Forbes’ destaca les 100 empreses líders en l’àmbit laboral a Espanya. En optar per les més de 2.500 companyies que participen en la selecció de la distinció de “Millor Empresa per a Treballar” a Espanya, ‘Forbes’ avalua aspectes essencials com el clima laboral, l’equitat, el desenvolupament i la capacitació professional, així com la retenció del talent. Forbes s’acosta directament als empleats, basant-se en un estudi extern realitzat per SigmaDos, una prestigiosa empresa de recerca de mercat i sondejos d’opinió a Espanya.