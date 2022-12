Tota la proposta familiar a Pal Arinsal, disponible des de l’inici de Nadal

L’estació andorrana d’esquí de Pal Arinsal ja està preparada per rebre Nadal a les pistes amb una àmplia varietat de propostes nadalenques perquè gaudeixi tota la família. Comptarà amb el 100% de les pistes obertes a l’inici de les festes i oferirà un Nadal amb bones condicions i amb ple rendiment amb activitats i experiències gastronòmiques que ha potenciat aquesta temporada.

Pal Arinsal s’ha caracteritzat sempre per ser una estació familiar, amb una oferta diversa per a aquells que practiquen l’esquí, però també per als que volen gaudir de les estones familiars gràcies a l’oferta gastronòmica i múltiples activitats per a nens i adults que ofereix l’estació.

A l’estació de Pal Arinsal, que aquesta temporada s’ha integrat a Grandvalira Resorts juntament amb Grandvalira i Ordino Arcalís, hi ha propostes típiques nadalenques per gaudir en família aquest Nadal. Entre elles hi ha el Cagatió el 24 de desembre al matí o visitar el Patge Reial el 4 de gener entre les 10.30 i les 15 hores. Aquest s’encarregarà de recollir les cartes dels més petits i fer-les arribar als Reis Mags.

El Pare Noel també ha visitat aquest mes de desembre Pal Arinsal, en concret el Restaurant de la Cow Bella, amb una experiència especial per a aquest Nadal. Amb aquesta proposta, disponible fins al 22 de desembre, els follets acompanyen els participants en telecabina fins al restaurant on els preparen activitats. Un entorn on no falta la música. Aquest mes, més de 1.000 persones ja s’han pogut acostar a lliurar la seva carta al Pare Noel.

PISTES I SIMULADOR

Entre algunes de les activitats habituals de Pal Arinsal hi ha el simulador d’esquí, la pista per tirar-se amb trineu o dònut, les tirolines i les excursions amb raquetes de neu. El simulador d’esquí virtual és una plataforma on el visitant se sent com a pistes i pot experimentar gairebé la mateixa força i pendent que en una pista normal. Una aventura per posar en pràctica després a la pista real ideal tant per a qui s’inicia com per a qui busca perfeccionar la seva tècnica.

Una de les activitats més sol·licitades són les Moonbikes, una combinació entre moto de neu i bicicleta elèctrica, que emet 0% CO2, i amb les quals podeu gaudir d’una excursió pels paisatges més espectaculars i verges de l’estació. Els nens poden participar a partir dels 14 anys.

GASTRONOMIA

L’estació de Pal Arinsal ofereix una àmplia gamma de propostes de restauració durant el període nadalenc. Els amants de la bona gastronomia poden gaudir del Restaurant Coll de l’Ampolla a Pal i dels nous restaurants del sector Arinsal, el Niu, el Terroir i el Piccolo.

El Niu és un dels restaurants més emblemàtics d’Arinsal, l’antic bar Obèlix, que torna amb grans reformes, nou nom i nou concepte. Ubicat a la cruïlla de les pistes Port Vell i Bony, aquesta temporada l’estació recupera aquest espai amb segell d’autor i el lema fast good food.

El Terroir és un dels espais més amplis de l’estació. Aquesta temporada s’ha reformat totalment i passa a ser un restaurant d’autoservei amb una carta protagonitzada per pizzes i pastes casolanes.

Pel que fa al Piccolo, es tracta d’un espai pensat perquè aquelles famílies, amics i parelles que volen aprofitar al màxim les hores desquí puguin realitzar una parada tècnica per gaudir d’un menú d’alta muntanya amb servei ràpid per endur. La comoditat, la selecció d’espais, la sorpresa, els materials i la visió transformada del concepte convida a quedar-se una estona més i veure les coses amb una altra mirada.