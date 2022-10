Torrents (‘Superfounders’): “L’emprenedor és un boig diví, un heroi, un geni que tira del món”￼

El periodista i escriptor Manuel López Torrents ha descrit el perfil de l’emprenedor d’èxit com “un boig diví, un heroi i un geni” que “tira del món i contribueix al fet que evolucioni” en el seu llibre ‘Superfounders de les grans ‘unicorn’ espanyoles’ (LID Editorial), un viatge pel panorama actual de les ‘startups’ que aterra en la seva projecció futura amb una anàlisi de les tendències i oportunitats en els diferents mercats.

En el seu llibre l’autor s’ha referit als ‘superfounders’ com aquelles persones de “ambició desmesurada, amb visió a llarg termini, conscients de les realitats socials i amb un afany per crear fora del comú”, creadores d’una empresa amb una valoració comptable de 1.000 milions d’euros, també coneguda com a ‘unicorn’, tal com ha explicat en un comunicat.

Amb la intenció de “servir d’eina a joves embrions d’emprenedors amb projectes de futur que no tenen clar com desenvolupar-los”, López Torrents repassa les frases del procés emprenedor des de l’inici del projecte fins que es converteix en ‘unicorn’ i ho il·lustra amb l’experiència d’emprenedors de renom a Espanya com el fundador de eDreams -considerada la primera ‘startup’ espanyola–, Javier Pérez-Tenessa; el fundador de Másmóvil, Meinrad Spenger; o els joves fundadors de Fever, Pepe Gómez; i de Glovo, Óscar Pierre.

En el pròleg de la publicació, la fundadora i presidenta de Spain StartUp South Summit, María Benjumea, defensa que tenint en compte el mapa de l’emprenedoria de la plataforma South Summit, el perfil de l’emprenedor està format en un 60% per persones que han creat més d’una empresa, la qual cosa suposa que “s’està perdent la por al fracàs”. En aquest sentit, la CEO considera fonamental generar un context a Espanya que doni suport a “l’emprenedoria i l’escalabilitat” perquè els projectes “puguin créixer al ritme adequat”.