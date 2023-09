TIS2023 reunirà més de 7.000 professionals per crear un nou model turístic

TIS-Tourism Innovation Summit 2023, l’esdeveniment tecnològic destinat als professionals del sector turístic, va presentar la seva nova edició, que tornarà a Sevilla del 18 al 20 d’octubre, on reunirà més de 7.000 professionals disposats “a establir les bases d’un nou model turístic”.

La trobada internacional, que se celebra per primera vegada amb l’obertura total dels mercats turístics, es trasllada al pavelló 2 de FIBES, amb més de 10.000 metres quadrats de zona expositiva, amb la finalitat de donar cabuda a l’alta demanda d’expresses expositores.

Enguany, més de 200 signatures exhibiran les últimes solucions en àrees com a intel·ligència artificial, cloud, ChatGPT, business intelligence, realitat virtual i augmentada, web 3.0, ciberseguretat, big data & analytics, màrqueting automation, GIS, tecnologia contactless o predictive analytics, entre altres. Entre elles, destaquen signatures com Accenture, Amadeus, City Sightseeing Worldwide, Eurecat, Mabrian, Telefónica Tech, CaixaBank, Convertix, PastViw, T-Systems, UnBlock i Why Tenerife.

A tres setmanes de la seva celebració, TIS2023 compta ja amb gairebé 5.000 congressistes acreditats, i amb la previsió d’aconseguir els 7.000, que assistiran per a conèixer les últimes innovacions i tecnologies que estan impulsant la indústria molt més intel·ligent, innovadora i sostenible.

Amb el lema ‘Travel revolution takes off’, la trobada internacional confirma de nou la seva aposta per Sevilla, triada Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2023 i reforça la seva aliança estratègica amb la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Junta d’Andalusia i Turisme Andalús.

Angela Moreno, delegada de Turisme a Sevilla, ha ressaltat la importància del sector turístic per a la ciutat, una indústria que genera un 17% del PIB. Per part seva, Yolanda d’Aguilar, secretària general per al Turisme de la Junta d’Andalusia, ha felicitat l’organització de TIS per la nova edició, que ha qualificat com una “cita de prestigi per als professionals de la innovació i sostenibilitat” en el sector.

Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, D’Aguilar ha posat en relleu un sector que s’ha convertit en l’“eina per al desenvolupament i benestar d’Andalusia”, com a mostra l’impacte de 22.500 milions en 2022. A més, ha mostrat el “clar compromís” d’Andalusia amb la pròxima edició. “Donarem un impuls que permetrà aportar un salt quantitatiu i qualitatiu per als professionals” i ajudar-los a avançar en sostenibilitat i innovació amb les novetats en eines tecnològiques”, va assenyalar. Precisament, la Junta d’Andalusia comptarà amb “una proposta de solucions tecnològiques per a millorar la nostra indústria i el nostre destí”, de la mà de 20 empreses que oferiran les últimes solucions tecnològiques més innovadores per als viatges, destinacions i sector hoteler.

Per part seva, Silvia Avilés, directora de TIS–Tourism Innovation Summit, ha ressaltat “la revolució que suposarà TIS2023 perquè serà la primera vegada que se celebra amb tots els mercats oberts, la qual cosa ens donarà l’oportunitat d’aprofundir en experiències i estratègies úniques de la Xina i Amèrica”. En aquest sentit, TIS comptarà per primera vegada amb la participació de Mèxic com a país convidat, l’únic país que no va tancar en pandèmia, i que mostrarà com està donant resposta a rellevants desafiaments com la sostenibilitat, la competència internacional o la importància de comptar amb infraestructures adequades per a les visites dels viatgers.

Una altra de les novetats de la nova edició és la celebració del congrés A World For Travel, que es durà a terme dins de TIS2023, després de la seva presència en Évora (Portugal) i Nimes (França). Aquest esdeveniment, que impulsa la transformació i el desenvolupament del turisme sostenible, oferirà a Sevilla les noves iniciatives que fomenten el creixement del turisme responsable a tot el món. A això s’uneix l’organització de l’I Congrés Mundial del CIDH – Cercle Internacional de Directors d’Hotel, un esdeveniment que congregarà a directius hotelers que compartiran les claus per a la implementació d’estratègies adaptades a les noves necessitats del viatger.

Futur

Durant tres dies, el congrés Tourism Innovation Global Summit acollirà més de 150 conferències repartides en sis auditoris simultanis que contribuiran a augmentar la competitivitat del sector. Més de 400 experts del sector abordaran les tendències clau que estan definint el nou paradigma del turisme. A això s’uniran les oportunitats de desplegar una cuidada estratègia de màrqueting per a potenciar les experiències de viatges, la importància de potenciar el sector MICE i els viatges de negocis, i la necessitat d’apostar per posar el client en el centre.

Ángeles Moreno, directora del congrés Tourism Innovation Global Summit, ha definit TIS2023 con un “catalitzador del canvi, on s’uneixen totes les ments brillants del sector per a donar els últims avanços de la indústria”. En aquest sentit, ha destacat els pilars fonamentals sobre els quals pivotarà la pròxima edició.

D’una banda, “la tecnologia amb propòsit” per a liderar la transformació per a la consolidació del sector; i per un altre, l’avanç del turisme regeneratiu, que no sols posa en el centre al turista, sinó al planeta. Finalment, ha ressaltat la importància de la innovació que contribuirà a la competitivitat de la indústria en tots els nivells: “eficiència de costos, adaptació a les noves propostes de sostenibilitat, gestió de possibles crisis, lideratge empresarial, comunicació creuada, entre altres iniciatives”, ha indicat.

Ponents de la talla de Céline Cousteau, documentalista, defensora socioambiental, exploradora i fundadora de la productora CauseCentric Productions; Tim Leberecht, un dels experts més rellevants en matèria del lideratge més humà en negocis; Tuija Seipel, referent mundial en innovació sobre experiència de client del sector Hospitality a Amèrica del Nord i Jenny Southan, experta en tendències de viatges, exposaran les disrupcions que estan transformant la indústria.

Al costat d’ells estaran Guy Bigwood, CEO del Global Destination Sustainability Movement (GDS) i expert en turisme regeneratiu; Alfonso Vegara, Doctor en Planificació Urbana i Regional i llicenciat en Arquitectura, Economia i Sociologia, i Carmen Bustos, fundadora de Soulsight i reconeguda per la llista Forbes España com una de les 100 persones més creatives, que aportaran les seves valuoses perspectives per a la dècada vinent del turisme.