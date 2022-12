‘The World’s 100 Best Clubs’ premia Barcelona pel seu lleure nocturn

La ciutat de Barcelona ha estat reconeguda a escala mundial pels ‘Golden Moon Awards’ per la seva oferta d’oci nocturn d’alta qualitat als premis que atorga la International Night Life Association. Sis clubs de la capital catalana s’han situat al TOP 100 dels millors de tot el món que recull aquesta llista.

‘The World’s Best Clubs’ situa Shôko Barcelona al lloc número 10, seguida de prop al rànquing per Opium Barcelona, ​​que es posiciona al dotzè lloc. Aquesta posició al rànquing, i el lloc 53 de Pacha Barcelona, ​​converteixen el Front Marítim de Barcelona en una de les ciutats que congrega una quantitat més gran de locals de prestigi, posant de manifest l’oci d’alt nivell a la Ciutat Comtal.

Altres locals de la ciutat de Barcelona també han entrat a la llista, el lloc 22 és per a Sutton, seguit molt de prop per Bling Bling que se situa al 25 i la Sala Apolo que aconsegueix la posició 44.

Seguretat

A més de situar-se a la part alta del rànquing mundial, la discoteca Opium Barcelona ha rebut el guardó per la seva excel·lència i protecció de clients i seguretat dels treballadors per la implementació del distintiu Triple Excellence que incorpora diferents mesures de protecció de la seguretat. El premi especial ha estat recollit per Javier Bordas, un dels propietaris del local barceloní.

Els Golden Moon Awards se celebren cada any per triar els millors 100 clubs de tot el món i per lliurar premis en diferents categories als grans actors de l’oci nocturn, persones, clubs i associacions.

La llista està encapçalada per segon any consecutiu la discoteca Hï Ibiza, el segon lloc l’ha ocupat Omnia Las Vegas i la tercera posició ha estat adjudicada a Ushuaïa Ibiza Beach Club. Espanya ha estat el país que més locals ha aconseguit col·locar entre els cent millors clubs de la llista amb 23 establiments, seguit dels Estats Units amb 20 i en tercer lloc ha quedat el Regne Unit, que ha aportat sis clubs.