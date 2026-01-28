The Tyets tanquen la gira d’hivern del format TY DJ Set amb una actuació vibrant en Grandvalira

Grandvalira va viure una de les jornades més vibrants de la temporada amb la visita de The Tyets, que van triar l’estació andorrana per a posar punt final a la seva minigira d’hivern amb el format TY DJ Set. La terrassa del Snow Club El Tarter es va transformar dissabte en una gran pista de ball a l’aire lliure, amb centenars d’esquiadors i visitants que van omplir l’espai en una tarda marcada per la música, la neu i un ambient festiu en constant creixement.
Lluny del format de concert convencional, el duo de Mataró va desplegar la seva versió més electrònica, canalla i informal, amb una sessió de DJ que va combinar sons tech-*house, mescles pròpies i reinterpretacions dels temes que els han consolidat com un dels grans fenòmens de la música catalana actual. Un format concebut específicament per a la muntanya i el après-*ski, que va generar un gran clima de proximitat i complicitat amb el públic.
“Som uns fanàtics totals de l’esquí i ens venia de gust molt combinar la nostra passió per la neu amb les festes après-*ski”, explicaven els artistes. El projecte TY DJ Set va néixer fa aproximadament un any i mig gairebé com una broma, però ha acabat convertint-se en una nova via creativa per al duo: “Portem cinc o sis anys fent concerts amb banda i aquest format és una motivació extra, una experiència diferent que ens permet viure la música d’una altra manera”.
La connexió amb el públic va ser un dels grans punts forts de la sessió. Amb el pas de les hores, l’afluència de gent va anar augmentant fins a crear una autèntica calor col·lectiva, reforçant la sensació de comunitat pròpia d’aquesta mena de propostes en entorns de muntanya. “És una manera de tenir a la gent molt més a prop, que ens vegin d’una altra manera, que es puguin acostar, fer-se fotos… i de moment és tot un èxit”, asseguraven.
Per a The Tyets, Andorra i Grandvalira tenen un significat especial. “Esquiem des de molt petits i Andorra és un paradís que tenim molt prop de casa. Sempre que podem, ens escapem cap aquí. Veure la muntanya nevada és desconnectar completament de la rutina”, comentaven. No és casualitat, per tant, que hagin triat aquest escenari per a posar el punt final a una gira hivernal que també ha passat per diverses estacions franceses i catalanes.
La visita del duo s’emmarca dins d’una programació musical estable que Grandvalira desplega al llarg de tota la temporada d’hivern, amb una clara aposta per convertir la muntanya en un espai de cultura viva, més enllà de l’esquí. Al llarg de les setmanes, diferents escenaris del domini acullen sessions de DJ, directes i formats híbrids que connecten la música contemporània amb l’experiència de la neu, valorant tant les tendències del moment com el talent local i estatal.
Aquesta línia es concreta especialment en espais com el Snow Club El Tarter, CBbC Costa Rodona, IQOS Terrace, Racó de Solanelles o L’Abarset, que s’han consolidat com a referents del après-ski als Pirineus. Propostes que abasten des del pop i la música urbana fins a l’electrònica més clubbing conviuen en una programació pensada per a generar experiències culturals singulars en entorns de muntanya, amb formats de proximitat que trenquen la barrera entre artistes i públic.
Amb actuacions com el TY DJ Set de The Tyets, Grandvalira reforça el seu posicionament com a plataforma cultural d’hivern, capaç d’atreure a nous públics i de dialogar amb l’escena musical actual des d’un context únic. Una aposta que consolida l’estació no sols com a destinació esportiva, sinó també com un espai de trobada creativa, on la música forma part essencial del relat hivernal.