The District, nou event internacional per a la indústria de la immobiliària

Els actors de la indústria del capital immobiliari es reuniran del pròxim 19 al 21 d’octubre a The District, un nou saló immobiliari que tindrà lloc en Fira Barcelona i que té com a objectiu convertir-se en l’esdeveniment professional de referència a nivell internacional dins de l’àmbit del Real Estate.

El president de The District, Juan Velayos, va explicar que els fa il·lusió “portar a Barcelona un esdeveniment professional de referència internacional dissenyat per i per a la indústria del capital immobiliari. Això volem que sigui The District, un esdeveniment de referència europeu per al capital, una cita obligada en el calendari que permetrà reunir a tots els agents de la cadena de valor immobiliària al voltant d’una agenda de màxim valor afegit”.

Per part seva, Jaume Collboni, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, va destacar que “Barcelona està recuperant la seva vitalitat i el seu atractiu com a ciutat amb una molt bona qualitat d’oferta en Real Estate i generadora d’oportunitats. És també una ciutat atenta a les tendències globals en l’escenari poscovid, en plena transició energètica i digital”.

Aquest nou esdeveniment servirà per a prémer la situació del mercat i conèixer els projectes que estan liderant la inversió des de tots els perfils de risc/retorno i del capital. A més, en el marc d’aquest esdeveniment, se celebrarà també la primera edició del The District World Summit 2022, el congrés europeu més gran de la indústria immobiliària que analitzarà les preocupacions i macrotendències que inspiren al capital a nivell global.

Els prop de 7.000 congressistes que s’esperen que acudeixin a la cita tractaran de reenfocar el negoci immobiliari posant com a pedra angular la inversió i en els quals conviuran múltiples oportunitats en cadascuna de les “asset classes” immobiliàries, des de les més tradicionals com a residencial, oficines, retail, hospitality i logístic fins a les més alternatives com student housing, build-to-rend, sènior living, sènior care, data centers o life science.

Així mateix, en el context del fòrum s’organitzaran activitats satèl·lit de networking, entre la qual destaca el Principal’s Leadership Summit, un esmorzar amb líders i empresaris del Real Estigues juntament amb autoritats per a consolidar i emprendre relacions.

The District també comptarà amb una zona expositiva en la qual es podran conèixer les propostes de valor més innovadores de la indústria Real Estate per a inversors internacionals amb més de 250 signatures expositores. En aquest sentit, l’últim dia d’esdeveniment s’obriran les portes als petits inversors perquè puguin conèixer de primera mà l’estat del mercat immobiliari i descobrir quines oportunitats els pot oferir la indústria del Real Estate.