The District 2025 tanca amb l’assistència de 14.537 congressistes

The District 2025 va tancar les portes aquest dijous amb l’assistència de 14.537 congressistes —un 14% més que a l’edició anterior— provinents de 37 països, i un impacte econòmic de més de 35 milions d’euros. Durant les tres jornades, actors de tota la cadena de valor del Real Estate han conegut de primera mà les macrotendències que han compartit 432 experts.
La cimera va presentar les seves pròpies conclusions, que va anar desgranant el president, Juan Velayos. El tema més destacat a The District 2025 ha estat la necessitat urgent de promoure l’habitatge assequible a Europa. L’escassetat de llars al continent, amb una demanda anual de 2,3 milions d’unitats, mentre que només se’n construeixen 1,4 milions, és una de les preocupacions més importants del sector. Com ha destacat Elena Campelo, cap de la Divisió de Desenvolupament Urbà del Banc Europeu d’Inversions, “l’habitatge és la pròxima infraestructura essencial d’Europa”. En el mateix sentit s’ha dirigit Velayos explicant que “l’habitatge s’ha de tractar com una infraestructura estratègica de país perquè sigui percebut com a servei essencial amb planificació i inversió segura”.
De fet, la inversió en projectes d’habitatge assequible s’està posicionant com una de les àrees de creixement principals, malgrat els reptes que enfronta, com els processos lents d’aprovació de permisos i una regulació fragmentada. El capital ha acceptat rendiments del voltant del 10% pel risc associat al desenvolupament d’aquest tipus de projectes, fet que subratlla la seva rellevància tant des d’una perspectiva econòmica com social.
El mercat immobiliari continua adaptant-se a les noves demandes dels usuaris, i es destaquen diverses tendències clau en l’àmbit del líving. El model flex-living ha emergit com una de les àrees de més expansió a causa de l’escassetat de terrenys residencials, oferint solucions adaptables que responen als estils de vida moderns. D’altra banda, tal com s’ha exposat a l’esdeveniment, el Build-to-Rent (BTR), encara que inicialment va atreure inversions importants, ha estat limitat per una regulació excessiva, impedint que es desenvolupin moltes de les opcions.
En contrast, el model Build-to-Sell (BTS) continua sent sòlid, amb preus de venda en creixement, encara que es percep que ha arribat al punt màxim. Pel que fa a les residències d’estudiants, Espanya ha consolidat aquest segment amb una demanda forta i oportunitats de creixement a llarg termini. A més, els experts han apuntat que el Senior Living i el Senior Care estan experimentant una demanda creixent, per l’envelliment de la població.
Finançament
El finançament alternatiu ha ocupat un lloc prominent a The District 2025, confirmant que el seu auge continuarà a mesura que els inversors busquin opcions més flexibles i ràpides en un entorn econòmic incert. Actualment, el finançament alternatiu representa entre el 15% i el 20% del panorama financer a Espanya, amb expectatives que aquest percentatge es dupliqui per al 2030. Segons els especialistes, els models de finançament preferits inclouen les estructures de Preferred Equity, que permeten un major palanquejament i flexibilització en les condicions dels préstecs. Així mateix, s’espera que les fonts no tradicionals, com el crèdit i el capital privat, guanyin encara més terreny al sud d’Europa, aconseguint xifres similars a les de mercats més madurs com el Regne Unit o els EUA.
La zona mediterrània continua guanyant pes entre els inversors a causa de la ubicació estratègica com a porta d’entrada a Europa. Per fer front al creixement dels hiperescaladors i la intel·ligència artificial, en el cas d’Espanya, ha d’augmentar la capacitat de centres de dades de 0.4 GW a 1.3 GW per al 2030, fet que implica una inversió superior als 11.000 milions d’euros. Tot i això, els principals colls d’ampolla seran els permisos i l’accés a la xarxa elèctrica.
El mercat hoteler europeu continua sent robust després de tres anys d’un creixement excepcional, estimulat per la forta demanda del turisme internacional, especialment de nous mercats com l’Àsia, i un enfocament creixent en experiències personalitzades per als usuaris. A mesura que els nivells d’ADR (tarifa mitjana diària) s’estabilitzen al sud d’Europa, la clau per destacar, segons les veus líders, és l’excel·lència operativa i el reposicionament intel·ligent dels actius. Alhora, a The District 2025, s’ha comentat que l’oferta continua sent limitada a causa de restriccions de zonificació, moratòries, l’augment dels costos i les noves regulacions sobre lloguers a curt termini, cosa que està restringint la capacitat d’afegir nova oferta al mercat.
El mercat d’oficines, sobretot al sud d’Europa, es manté resistent, mentre que l’enfocament s’adreça als espais de treball secundaris, que s’han de consolidar i renovar per absorbir l’excés d’oferta i generar rendibilitat. A The District 2025 s’ha compartit que la baixa taxa de vacants (3% – 4%) i la tornada corporativa estan impulsant l’augment dels lloguers, amb oficines d’estil “hospitality” que es lloguen més de pressa i amb poca inversió en capital. Igualment, s’està percebent el canvi d’ús d’oficines secundàries a residencial, hotels i flexliving; alhora, s’està apreciant que la reducció de l’oferta i el compliment dels criteris ESG estan ajustant el mercat i elevant els rendiments.
Logística
La logística continua sent un dels actius més atractius per als inversors, amb una forta demanda d‟espai impulsada per l‟auge del comerç electrònic. Tot i això, la reindustrialització d’Europa està creant nous desafiaments logístics a causa de la necessitat d’adaptar les infraestructures a les noves demandes tecnològiques i de subministrament. Sobre això, els experts han coincidit que l’evolució de la distribució serà clau per a l’èxit de la reindustrialització al continent.
Els socis regionals són clau per al desplegament de projectes, ja que les plataformes ara requereixen tan gestió com a coneixement local. El model OpCo/PropCo, en què se separa la propietat de l’immoble de la gestió del negoci, s’ha consolidat, de manera que el capital no només aposta per l’edifici, sinó també per l’activitat que hi genera ingressos, cosa que permet diversificar riscos i augmentar la rendibilitat.
A més, a The District 2025 ha remarcat l’activitat de fusions i adquisicions, agrupaments i aliances estratègiques entre gestores i inversors, tant en plataformes a gran escala com en especialistes amb experiència operativa, que estan adaptant els models econòmics a les noves condicions del mercat.
La intel·ligència artificial transforma ràpidament el sector immobiliari, amb un enfocament particular en l’administració d’actius i l’anàlisi de riscos. Al detall, la IA permet que es prenguin decisions més ràpides, eficients i basada en dades, cosa que està revolucionant la manera com s’administren els immobles i com es preveuen els riscos associats. En els anys següents, s’espera que la IA no només optimitzi la gestió al Real Estate, sinó que també estimuli el creixement d’ingressos i la reducció de costos.