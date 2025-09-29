The District 2025, el major esdeveniment immobiliari europeu des de la perspectiva del capital, ja ho té tot llest per a obrir les seves portes demà dimarts en la Fira de Barcelona, on més de 14.000 directius, 450 experts de tot el món i 357 signatures es congregaran fins al dijous per a reflexionar sobre l’evolució d’aquesta indústria.
Aquest esdeveniment s’aferma així com l’aparador del Real State en el sud d’Europa, en el qual es revelen les macrotendències del mercat de capitals i s’identifiquen noves oportunitats d’inversió. En concret, està previst celebrar més de 1.400 reunions amb l’assistència de més de 2.500 inversors de tot el món.
Sota el lema ‘Ready, Set, Invest’, aquesta edició posa en valor el context favorable per a la materialització d’operacions, marcat per la baixada de tipus tant per part del BCE com de la Fed, així com per un sentiment de major optimisme en el capital.
Un dels territoris que serà protagonista és Itàlia, que és el país convidat. L’acompliment que ha mostrat en els últims anys arran del seu parc immobiliari infravalorat, la solidesa del seu turisme global, els incentius públics disponibles i la capacitat de sòl i energia són alguns dels factors que han situat a la nació en el primer pla del Real Estigues europeu, segons va destacar l’organització en un comunicat.
Per això, una delegació formada per líders de la zona de TPG, RICS, Colliers, Dils, Cassa Depositi e Prestiti o Confindustria Assoimmobiliare, i per representants institucionals com els regidors d’urbanisme de Roma i Nàpols, Maurizio Veloccia i Laura Lieto, visitaran l’esdeveniment.
En els escenaris de The District 2025, 432 experts internacionals aprofundiran en les qüestions que estan definint el camí de la indústria immobiliària en el continent, a més d’examinar els actius que estan despertant major interès i compartir casos d’èxit.
Alguns dels noms que participaran són Mads Rude, director general de Patrizia; Michael Abel, fundador i CEO del fons britànic, Greykite; Maria Terzini, principal en TPG Europe; Frédéric Jariel, codirector de Real Estigues en Tikehau Capital; Ali Al Shamsi, president de Sahab Datacenters; o Jon Asumendi, vicepresident Sènior d’Adquisicions en Starwood Capital Group.
El tema que coparà gran part de l’agenda del fòrum és l’habitatge. Directius del Banc d’Europeu d’Inversions, de la Federació de Promotors Immobiliaris de França o de l’associació comunitària de promotors i constructors, Build Europe, entre altres, posaran en comú les decisions que s’estan prenent a la UE per a respondre a la falta de llars assequibles.
Al seu torn, executius del Banc Nacional d’Hongria i del Govern del Regne Unit compararan les polítiques que s’estan promulgant en diferents països amb l’objectiu de garantir una oferta residencial accessible per a joves i famílies.
Per part del capital, The District World Summit comptarà amb BPD Europe, principal fons holandès especialitzat a construir i mantenir habitatges de lloguer assequible, qui de la mà de la seva CEO, Harm Janssen, exposarà el model de col·laboració que han seguit per a potenciar la disponibilitat de llars. També asistierán coneguts actors com a Ales, 011H, Ktesios, Ares Management, Avintia o la Comunitat de Madrid compartiran les seves perspectives.
Arran d’aquesta gran demanda d’habitatge, el congrés posarà el focus en les fórmules innovadores que han sorgit en termes residencials. Així, es detallarà el desenvolupament del flex living, coliving, les residències d’estudiants o del sènior living, conceptes que, igualment, donen resposta a les noves necessitats derivades de l’evolució en els estils de vida.
Però més enllà d’aquests actius, el fòrum estudiarà els segments que estan en ple avanç i que motiven a la inversió. D’aquesta manera, mitjançant fòrums específics, s’indagarà en les oportunitats de les oficines, centres de dades, logística, hospitalitat, retail i dels actius emergents, com els glampings o els parcs solars.
Paral·lelament, el congrés posarà l’accent en la situació del mercat de capitals i les estratègies per les quals s’està apostant, sent una d’elles el value-add. Directius de Ardian, Brookfield, Stoneweg, JLL, Deloitte o Colliers, entre molts altres, repassaran els enfocaments del mercat d’equitat i de deute, des de les pressions de refinançament fins als assumptes relacionats amb geopolítica.
A més, s’abordarà l’evolució del crèdit, amb agents de fonts alternatives i de la banca tradicional, que posaran en comú la seva posició davant un escenari d’ajust monetari i de revaloració d’actius.
The District 2025 disposarà també d’una agenda d’activitats amb el propòsit de fomentar més moments de sinergies. Algunes de les activitats destacades són The World-*Class District Awards, que reconeixen als fons, inversors i destins europeus que estan sent exemplars pels seus projectes i operacions immobiliàries; o el PropTech Startup Fòrum, competició on les empreses emergents més innovadores, que disposen d’una solució tecnològica per al Real Estigues, es presenten davant d’inversors o potencials socis a fi de créixer i consolidar-se.