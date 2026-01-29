The Core reforça el seu vincle amb la indústria audiovisual després d’una nominació als Premis Goya

L’escola audiovisual The Core, pertanyent a la xarxa d’educació superior Planeta Formació i Universitats, celebra la nominació als Premis Goya d’Eva Patricia Fernández Manzano, directora de Títol del centre, en la categoria de Millor Curtmetratge Documental (Producció) per ‘Disonancia’.
Va indicar que aquest reconeixement posa en relleu l’estreta relació de The Core amb la indústria audiovisual professional i reforça el valor d’un model formatiu basat en la pràctica, el contacte directe amb el sector i la incorporació a l’aula de perfils que desenvolupen la seva activitat en produccions reals i de primer nivell. La presència de professionals en actiu dins de l’equip docent permet traslladar a l’alumnat una formació alineada amb els processos, estàndards i dinàmiques actuals de l’audiovisual.
L’assoliment d’Eva Patricia Fernández Manzano, directora de Títol en The Core i professora en el màster de Producció Cinematogràfica a l’escola, especialitzada en Direcció Audiovisual i Big data, se suma a altres reconeixements recents obtinguts per professionals vinculats a The Core en edicions anteriors dels Premis Goya. Aquesta fita reafirma la presència constant del talent de l’escola en els projectes de l’Acadèmia i consolida a The Core com un entorn formatiu connectat amb la realitat creativa, tècnica i productiva del sector.
“L’èxit de ‘Disonancia’ subratlla la rellevància del compromís creatiu i la producció estratègica al cinema documental. Des de The Core, aquest tipus de reconeixements s’entenen com una conseqüència natural d’una formació que impulsa el talent professional i el vincula amb el sector real des de les primeres etapes de la formació”, va destacar l’escola.
Amb aquesta nova nominació, The Core va apuntar que reforça el seu posicionament com un punt de trobada entre formació i professió, “on l’aprenentatge es construeix a partir de l’experiència real del sector i del contacte quotidià amb els professionals que estan donant forma a l’audiovisual contemporani”.