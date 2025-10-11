La cinquena edició de Iberseries & Platí Indústria, el principal esdeveniment professional de l’audiovisual iberoamericà, va tancar les seves portes consolidant-se com l’edició més internacional i multitudinària. Més de 2.000 acreditats procedents de 40 països es van donar cita per a debatre sobre les noves tendències del sector i explorar oportunitats de col·laboració entre Europa i Llatinoamèrica.
The Core, escola audiovisual referent a Espanya pertanyent a Planeta Formació i Universitats, va tenir un paper destacat durant la trobada a través del Taller de Showrunners, una sessió de formació, que va reunir creadors, guionistes i productors, amb l’objectiu d’enfortir la figura del showrunner en la indústria.
El taller, coordinat per Enrique Darriba, productor executiu i director del Màster en Producció Executiva de Continguts Audiovisuals de The Core, va seleccionar 12 projectes entre desenes de candidatures i va comptar amb la participació de professionals com Jorge Redondo, Tatiana Rodríguez, Miquel Peidro i Mariano Baselga, que van oferir mentoria i formació avançada en creació, escriptura i gestió de projectes.
“El Taller de Showrunners s’ha consolidat com un espai únic on el talent i la indústria es troben. La nostra missió és acompanyar als creadors en el procés de transformar les seves idees en projectes competitius, reforçant el teixit audiovisual des de la formació i la col·laboració”, va destacar Enrique Darriba durant la trobada.
Durant l’esdeveniment, alumnes de The Core del Màster en Guió i del Màster en Producció Executiva van participar en els pitch organitzats per Madrid Film Office, presentant els seus projectes davant professionals i potencials socis del sector. Així mateix, un grup d’alumnes de l’escola va desenvolupar Diverseries, un magazine creat per a entrevistar directors, guionistes, productors executius i altres assistents que van participar o van visitar la cinquena edició de Iberseries & Platí Indústria.
L’edició que va reunir més de 400 ponents i professionals de referència, amb la participació de grans companyies com Netflix, Prevalgui Vídeo, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, RTVE, TelevisaUnivision o Atresmedia, entre altres. Durant quatre jornades, l’esdeveniment va acollir més de 100 activitats, incloent-hi conferències, keynotes, cribratges, fòrums de coproducció i tallers de formació.
La presència de The Core en la trobada reafirma el seu compromís amb la formació especialitzada i la connexió directa amb la indústria, pilars del seu model educatiu. Des de la seva seu a Madrid Content City, The Core continua impulsant el talent creatiu i tècnic que defineix el futur de l’audiovisual espanyol i llatinoamericà.