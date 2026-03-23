The Core Connect reuneix a Madrid a més 50 empreses audiovisuals amb estudiants i joves talents de la indústria

Més de 50 empreses audiovisuals s’han reunit a Madrid amb estudiants i joves talents de la indústria en The Core Connect, un esdeveniment organitzat per l’escola de formació audiovisual pertanyent a Planeta Formació i Universitats.
En la trobada, les organitzacions del sector audiovisual van oferir als assistents l’oportunitat d’interactuar directament amb ‘recruiters’, presentar els seus perfils i compartir la seva experiència curricular.
L’objectiu d’aquesta cita, que va tenir lloc en el ‘hub’ de producció de continguts de The Core en el centro en Madrid, és acostar al talent jove a la realitat de la indústria, explorar oportunitats laborals i fomentar possibles col·laboracions.
Entre les empreses participants figuraven gegants de la indústria com Atresmedia, Secuoya, Shine Ibèria, Grupo Planeta, Dolby i Absis Mitjana (COPE, Cadena 100, RockFM, MegaStarFM). Les companyies van compartir amb els estudiants una visió clara de les tendències actuals de la indústria i les habilitats i perfils més demandats en l’àmbit audiovisual i digital.
Durant la jornada, el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, va posar en valor la qualitat de les instal·lacions de The Core i el seu impacte en la formació pràctica. Per part seva, la regidora d’Educació de Tres Cantos, Marisa Peña García, i la regidora d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de Tres Cantos, Ana Isabel Pérez, van subratllar el compromís del municipi amb el desenvolupament professional dels joves i la dinamització del teixit econòmic local.
La degana de The Core, Mercedes Agüero, va destacar la importància d’aquesta mena d’iniciatives per al futur dels estudiants: “The Core Connect és una de les nostres principals apostes per a connectar als nostres alumnes amb la realitat del mercat laboral. El nostre objectiu és oferir-los una formació de qualitat, però també les eines i oportunitats necessàries per a entrar en el món professional. Aquest esdeveniment és un clar exemple de com treballem dia a dia per a construir ponts entre els nostres estudiants i la indústria”.