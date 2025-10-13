Tres Cantos va acollir la segona edició del Festival Literari Rosa i Negre, consolidat com una de les grans cites culturals del municipi amb la participació de prop de trenta autors de narrativa romàntica i de suspens. Entre ells, figures com Alice Kellen, Carmen Mola, Megan Maxwell, Blue Jeans, César Pérez Gellida o Carmen Posadas, que van acostar les seves obres i experiències al públic en un complet programa d’activitats.
La jornada inaugural es va celebrar al campus de The Core, amb una trobada entre Alice Kellen i Carmen Mola moderat per Marta Robles, directora del festival. També va participar Violeta Serrano, directora del Màster En línia en Escriptura i Indústria Literària de The Core, qui va subratllar la importància de connectar la creació literària amb el mercat editorial.
El festival va incloure taules rodones, tallers, reinterpretacions teatrals de clàssics a través dels “’Cuentaclásicos’ i activitats familiars, posicionant a Tres Cantos com a referent literari de la tardor. La diversitat de propostes va permetre que tant joves lectors com famílies gaudissin de la literatura en un entorn pròxim i participatiu.
Amb aquesta col·laboració, The Core va assenyalar que reforça el seu compromís amb la narrativa i el talent emergent a través de programes com el Màster En línia en Escriptura i Indústria Literària i el Grau en Escriptura Creativa i Desenvolupament de Continguts, tots dos dissenyats en aliança amb la divisió editorial de Grupo Planeta.