Tezepelumab, aprovat a la Unió Europea per a la rinosinusitis crònica amb poliposi nasal

Tezspire (tezepelumab), d’AstraZeneca i Amgen, ha rebut l’aprovació de la Comissió Europea (CE) com a tractament complementari als corticoesteroides intranasals en adults amb rinosinusitis crònica greu amb poliposi nasal (RSCcPN) que no responen adequadament a la teràpia estàndard.
La decisió es basa en els resultats positius de l’assaig clínic de fase III FITA, presentats en el congrés conjunt de l’Acadèmia Americana d’Al·lèrgia, Asma i Immunologia (AAAAI) i l’Organització Mundial de l’Al·lèrgia (WAO), i publicats simultàniament en ‘The New England Journal of Medicine’. L’estudi va demostrar una reducció significativa de la grandària dels pòlips nasals, una disminució de l’ús de corticoesteroides sistèmics i una menor necessitat de cirurgia enfront del placebo.
El doctor Oliver Pfaar, president de la Secció de Rinologia i Al·lèrgia de l’Hospital Universitari de Marburgo (Alemanya), va destacar que la malaltia “és de difícil maneig i sol requerir cirurgies repetides i tractaments continus amb corticoesteroides sistèmics”, assenyalant que la nova aprovació “ofereix una opció terapèutica innovadora” per als professionals sanitaris.
Per part seva, Ruud Dobber, vicepresident executiu de la Unitat de Negoci de Biofarmacèutics d’AstraZeneca, va subratllar que “gairebé la meitat dels pacients europeus amb RSCcPN no aconsegueixen un control adequat de la malaltia”, i va afirmar que aquest avanç “amplia els beneficis del biològic més enllà de l’asma greu i reforça el seu mecanisme d’acció sobre la linfopoyetina estromàtica tímica (TSLP), abordant la inflamació des del seu origen”.
La RSCcPN afecta uns 320 milions de persones a tot el món i es caracteritza per una inflamació d’origen epitelial amb formació de pòlips nasals benignes que provoquen obstrucció, rinorrea, pèrdua d’olfacte i dolor facial. Gairebé la meitat dels pacients europeus no aconsegueixen un control adequat amb els tractaments actuals, que inclouen corticoesteroides i cirurgies repetides.
El perfil de seguretat observat en FITA va ser coherent amb el conegut del medicament; els efectes adversos més freqüents van ser COVID-19, nasofaringitis i infeccions de vies respiratòries superiors.
Tezepelumab ja és aprovat als Estats Units per a pacients adults i pediàtrics majors de 12 anys amb RSCcPN no controlada, i les sol·licituds reglamentàries estan en revisió a la Xina, el Japó i altres països. El biològic, un anticòs monoclonal que bloqueja la TSLP, ja s’utilitza per al tractament de l’asma greu en més de 60 països.
Desenvolupat conjuntament per AstraZeneca i Amgen, Tezspire es presenta en xeringa preparada i autoinjector per a autoadministració. Totes dues companyies comparteixen costos i beneficis al 50%, amb AstraZeneca liderant el desenvolupament i Amgen la fabricació.