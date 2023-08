Un terç dels espanyols veu Madrid com la comunitat que dona més llibertat

Un estudi realitzat per l’Institut IO Investigación mostra que la política duta a terme per les diferents comunitats autònomes que valoren millor els espanyols és la defensa de les llibertats, sent l’única que aprova, amb un 5,22 de mitjana sobre 10, i Madrid és la comunitat autònoma que dona més llibertat als ciutadans segons el 30,5% dels enquestats.

L’enquesta, realitzada el mes de juliol passat sobre una mostra de 5.178 persones representativa de tot el territori nacional, situa el País Basc com la segona regió que dona més llibertats als seus ciutadans (14,15%) i Catalunya se situa en tercer lloc (11,80%).

Per rang d’edat, els enquestats entre 45 i 55 anys i els d’entre 55 i 70 anys són els que destaquen més a Madrid en aquest aspecte, amb un 34,98% i un 32,99%, respectivament. Per la seva banda, els madrilenys (51,56%), seguits de bascos (48,89%) i andalusos (36,06%), són els que tenen la percepció de llibertat més gran a la seva comunitat autònoma.

Els espanyols consideren que a la seva comunitat autònoma tenen llibertat, principalment, per triar on gastar els diners, valorant-los més d’un de cada dues persones (54,25%) amb la màxima puntuació i amb una mitjana de 7,37 sobre 10. A segon lloc, se senten lliures per decidir què estudiar (6,80) i triar el mitjà de transport (6,71), sent més de quatre de cada 10 espanyols els que valoren aquests dos punts entre vuit i 10 (43,33% i 43,97%, respectivament). Per contra, els enquestats consideren que tenen poca o cap llibertat per triar un lloc de treball relacionat amb la seva professió (5,11), una casa que els agradi (5,28) o hospital (5,45).

Pel que fa a les llibertats a què no estarien disposats a renunciar, el 34,79% situa la llibertat de moviment al capdavant, havent estat seleccionat per set de cada 10 enquestats en els tres primers llocs (69,36%) dels aspectes als quals mai no renunciarien. En segon lloc, se situa la llibertat econòmica com l’aspecte a què mai estarien disposats a renunciar, amb un 19,75% dels enquestats situant-lo al capdavant i el 63,27% entre el top 3, seguida de la llibertat sanitària, que se situa en tercera posició, seleccionada per un 16,14% dels enquestats. La llibertat d’educació estaria en quart lloc, escollida pel 13,41% com a primera opció, mentre que els dos darrers llocs serien per a la llibertat política, per al 9,59% i la llibertat religiosa, per al 6,30%.

Més llibertat d’elecció sanitària

L’enquesta, realitzada per l’Institut IO Investigación, assenyala que els espanyols destaquen Madrid (28,46%) com la comunitat que proporciona més llibertat d’elecció sanitària pública als seus ciutadans, seguit del País Basc (16,84%) i Catalunya (10,54%). Tornen a ser Madrid (49,93%), el País Basc (49,78%) i Andalusia (34,40%) les regions on més gran és el percentatge de ciutadans que creuen que a la seva comunitat autònoma hi ha més llibertat d’elecció sanitària pública.

Tenint en compte el rang d’edat, els enquestats dels grups d’edat situats entre els 45 i els 54 anys i els 55 i els 70 anys són els que destaquen en més percentatge a Madrid com la comunitat amb més llibertat d’elecció sanitària, amb un 30,24% i un 31,11%.